McGregor-Nurmagomedov – Colpi e provocazioni durante la cerimonia del peso! VIDEO

McGregor-Nurmagomedov - il match del decennio : la notte della MMA - The Notorious ritorna sull’ottagono per sfidare The Eagle : Il match più importante degli ultimi 10 anni per la MMA: in questo modo è stata presentata la super sfida tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, l’incontro che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), alle ore 04.00 della notte italiana (diretta streaming su Dazn), si fronteggeranno due autentiche stelle di questo sport che daranno vita a una ...

Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov - MMA 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Questa notte (ore 04.00 italiane) andrà in scena uno dei match più attesi degli ultimi dieci anni per quanto riguarda le arti marziali miste: alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) si sfideranno Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, un incontro stellare per la MMA che rappresenta il grande ritorno sull’ottagono da parte dell’irlandese dopo aver affrontato il pugile Floyd Mayweather in un duello milionario di boxe. The Notorius, ...

McGregor-Nurmagomedov - Conor getta benzina sul fuoco : “se miro a fare pace? Io miro solo in mezzo agli occhi” : Conor McGregor getta benzina sul fuoco a due giorni dal match di UFC 229 contro Khabib Nurmagomedov: l’irlandese non farà mai pace sul suo avversario, il suo obiettivo è ‘mirare in mezzo agli occhi’ Dopo circa due anni di assenza dalla gabbia UFC, nei quali è stato anche espropriato del proprio titolo dei pesi leggeri, Conor McGregor tornerà a lottare in un match ufficiale. Ad UFC 229, il fighter irlandese sfiderà Khabib ...

Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming. Come seguire il big match di MMA : Nella notte italiana tra sabato 6 e domenica 7 ottobre andrà in scena l’attesissima sfida tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov: tutto è ormai pronto alla T-Mobile Arena di Las Vegas per uno degli scontri più attesi dell’intera stagione di MMA. L’irlandese torna infatti alle arti marziali dopo la parentesi dello scorso anno nella boxe quando affrontò Floyd Mayweather in un match milionario, ora la stella indiscussa di questo ...

UFC : Khabib Nurmagomedov - tra allenamenti con gli orsi e regali con CR7. Chi è l'avversario di McGregor : "Abbiamo parlato dei nostri sport, poi gli ho strappato la promessa di essere a bordo ring per assistere a uno dei miei match", ha spiegato Khabib. Minacciato dall'Isis per essere una , ricca, stella ...

McGregor-Nurmagomedov – I Biglietti vanno a ruba! Bastano 3 minuti per il pazesco soldout : Bastano solo 3 minuti per vendere tutti i Biglietti di McGregor-Nurmagomedov, match che si terrà a UFC 229 alla T-Mobile Arena: l’attesissimo evento è già soldout Di Conor McGregor si possono dire tante cose negative, ma una qualità gli va riconosciuta sempre e comunque: quella di essere un catalizzatore di attenzioni strepitoso. Nonostante non combatta da tempo immemore nella gabbia UFC e il suo ultimo incontro sia stato quello contro ...