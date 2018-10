Mazda è auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma

Emissioni auto - test irregolari in Giappone per Suzuki - Mazda e Yamaha : Anche il Giappone sta vivendo qualcosa di simile al dieselgate. Dopo il caso Nissan (e i precedenti di Subaru e Mitsubishi), che un mese fa ammise di aver condotto verifiche tecniche sulle Emissioni di 19 suoi veicoli non conformi a quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti, oggi sono altri costruttori illustri ad uscire allo scoperto. Si tratta di Mazda, Suzuki e Yamaha, come riporta il quotidiano Nikkei, che hanno confessato di aver ...