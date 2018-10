Maurizio Arrivabene | GP Giappone 2018 | “Ferrari | è inaccettabile Ci manca chi indirizza

Ferrari Maurizio Arrivabene avverte la Fia 'La nostra batteria è proprietà intellettuale' : 'La Ferrari è regolare , lo è oggi e lo era all'inizio della stagione: siamo stati controllati dalla Fia e per venire loro incontro abbiamo aggiunto dei sensori alla batteria , ma sarebbe grave se ...

Juventus - il post Marotta non sarà Maurizio Arrivabene : L'addio di Beppe Marotta alla Juventus ha ancora molta rilevanza a livello mediatico, soprattutto perché parliamo dell'ex amministratore delegato di una delle societa' sportive più importanti in Italia e nel mondo. Ovviamente, dopo le parole di Marotta arrivate nel post partita di Juventus-Napoli, sono iniziate le prime indiscrezioni su chi sostituira' l'ex Sampdoria, anche se in qualche modo, di recente, il presidente della Juventus Andrea ...

Juventus - il post Marotta non sarà Maurizio Arrivabene : L'addio di Beppe Marotta alla Juventus ha ancora molta rilevanza a livello mediatico, soprattutto perché parliamo dell'ex amministratore delegato di una delle società sportive più importanti in Italia e nel mondo. Ovviamente, dopo le parole di Marotta arrivate nel post partita di Juventus-Napoli, sono iniziate le prime indiscrezioni su chi sostituirà l'ex Sampdoria, anche se in qualche modo, di recente, il presidente della Juventus Andrea ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Maurizio Arrivabene - team principal di Ferrari - tra i possibili sostituti di Marotta alla Juve : fra i possibili eredi di Giuseppe Marotta nel ruolo di amministratore delegato della Juventus ci sarebbe anche Maurizio Arrivabene . L'attuale team principal della Ferrari , già in passato nel CdA ...

Maurizio Arrivabene - GP Singapore 2018 : “Nulla è perduto - lotteremo fino alla fine per il Mondiale” : Il colpo è stato pesante. La vittoria di Lewis Hamilton nel quindicesimo round del Mondiale 2018 di F1, a Singapore, è stata forse decisiva per la vittoria del suo quinto titolo iridato, il quarto coi colori della Mercedes: 40 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel a 6 gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. A Marina Bay, ci si aspettava una Rossa performante e un Seb aggressivo. Niente di tutto questo vi è stato ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene in conferenza stampa da Singapore : 'Bisogna guardare al futuro e Leclerc lo è' : In attesa del risultato delle qualifiche, dalla conferenza stampa di Singapore parla senza giri di parole davanti ai giornalisti il direttore Ferrari , Maurizio Arrivabene . Il caos creato in Scuderia ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Leclerc è uno dei migliori talenti - l’ho scelto per il futuro e resterà con noi almeno fino al 2022” : Il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha spiegato la scelta di ingaggiare Charles Leclerc per la prossima stagione, con il conseguente addio di Kimi Raikkonen. Il monegasco è ovviamente un colpo in prospettiva. Infatti stiamo parlando di un ragazzo di soli 20 anni, che avrà modo di crescere ancora molto e poi potrà diventare grande protagonista nelle prossime stagioni. Una decisione presa in prima persona da Arrivabene, come ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “I piloti maggiordomi? Mi sono scusato con Bottas. Dobbiamo imparare la lezione di Monza” : In lunga intervista concessa ad Autosprint il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene è andato a toccare tutti i temi caldi del post GP d’Italia del Mondiale 2018 di Formula Uno, senza sottrarsi agli argomenti scottanti. Sulla definizione di piloti “maggiordomi” che Arrivabene aveva usato parlando dei giochi di squadra in Mercedes e non in Ferrari, il manager bresciano ha corretto il tiro: “Ero convinto che ...

Formula 1 - Maurizio Arrivabene saluta Kimi Raikkonen : 'Grande uomo-squadra - ha fatto la storia' : Raikkonen, prosegue Arrivabene, "in qualità di campione del mondo rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi” : Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...