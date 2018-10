Mattarella | Forza giovani | camminate sulla strada dell' impegno

Mattarella : 'La nostra forza è non retrocedere su diritti persona' : La pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia, la politica, l'educazione, interpella ciascuno. L'apporto creativo dei giovani è indispensabile per dare sostanza alla pace'. Il presidente rileve ...

Mattarella : "La nostra forza è non retrocedere su diritti persona" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sottolinea il valore dei diritti della persona in un messaggio inviato al Coordinatore del Comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi, Flavio Lotti. "La nostra forza - scrive il capo dello Stato - poggia sulla capacità di mobilitare le coscienze e di non retrocedere per nessuna ragione sui diritti della persona. La pace coinvolge e sfida la cultura, ...