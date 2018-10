Massimiliano Ossini | «Io | che sogno Mission Impossible»

Massimiliano Ossini papà : 'mi do un 7.5 - ma ecco perché perdo qualche punto' : 39enne volto tv, Massimiliano Ossini conduce ogni fine settimana “Mezzogiono in Famiglia” su Rai2, dopo aver passato l'estate in onda grazie a “Uno Mattina Estate”.Intervistato da Oggi, Ossini ha parlato della propria famiglia, a dir poco numerosa visti i 3 figli (Carlotta, Melissa e Giovanni) avuti con l'imprenditrice ascolana Laura Gabrielli.prosegui la letturaMassimiliano Ossini papà: 'mi do un 7.5, ma ecco perché perdo qualche punto' ...

Massimiliano Ossini / "Cerco di dare esempi positivi ai miei figli. E sul matrimonio..." : MASSIMILIANO OSSINI e le grandi soddisfazioni professionali alla guida dei programmi Rai. Lavoro, figli e famiglia nell'intervista al settimanale Oggi.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Massimiliano Ossini torna a Mezzogiorno in Famiglia e parla delle novità : Mezzogiorno in Famiglia: Massimiliano Ossini rivela le ultime novità Domani mattina alle 11 in punto inizierà su Rai Due la nuova edizione di Mezzogiorno in Famiglia. E alla guida della popolare trasmissione ci sarà ancora Massimiliano Ossini, fresco dal grande successo ottenuto con Uno Mattino Estate. Quest’ultimo oggi ha rilasciato un’interessante intervista al blog televisivo TvBlog.it per presentare tutte le novità che ci saranno ...

Massimiliano Ossini a Blogo : "Mezzogiorno in famiglia tv all'antica - ma non vecchia!" : Ci saranno giochi nuovi, alcuni sono stati rivisti, quelli che funzionavano di più sono stati rafforzati. Rimane un programma pulito dedicato al grande pubblico. Il suo scopo è divertire, anche i bambini, e fare pubblicità al territorio.Massimiliano Ossini presenta così a Blogo la nuova edizione di Mezzogiorno in famiglia, al via domani alle 11 su Rai 2. Al suo fianco confermati Adriana Volpe e Sergio Friscia. prosegui la ...

Il Festival di Castrocaro torna su Rai1 con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla : Giunto alla sua 61esima edizione, il Festival di Castrocaro è pronto a tornare su Rai 1 con una formula tutta nuova, più dinamica e fresca. La nuova formula è giustificata anche dal fatto che il ...