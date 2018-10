Maradona al veleno | “prima vi drogavate con me | adesso mi criticate”

sportfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) Diego Armandoha punzecchiato alcuni suoi “ex amici”, rei d’averlo accusato dopo aver vissuto alcune vicende assieme “In Argentina ci sono tanti ipocriti, c’è chi mi critica e poi si droga esattamente come me. C’è chi fa finta di essere un santo e poi fa uso di droga di ottima qualità. E vi garantisco che è così, perché spesso ne ho fatto uso con tanti di loro. Alcuni addirittura hanno giustificato la tossicodipendenza dei propri figli, parlo di figli di deputati e dirigenti di grosse aziende, mettendo in mezzo me e l’esempio che do. Ma sono certo di una cosa: il tempo è galantuomo e mi darà ragione”.L'articoloal: “prima vicon me,mi criticate” SPORTFAIR.