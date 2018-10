Mappe Call Of Duty Black Ops 4 | Ecco Quelle Disponibili Al Lancio

Call of Duty Black Ops 4 : ecco la lista completa delle Mappe disponibili al lancio : A conclusione di una lunga campagna di teaser condotta da Treyarch a riguardo dei contenuti di Call of Duty : Black Ops 4, gli sviluppatori hanno finalmente svelato il numero e i singoli nomi delle mappe che saranno incluse nel gioco al lancio , previsto per il 12 ottobre su Xbox One, PS4 e PC.Come riferisce VG24/7, le mappe al lancio saranno ben 14, di cui 10 completa mente inedite. Le restanti 4 sono vecchie conoscenze dei fan veterani della ...

Shadow War è l’ultimo DLC di Call of Duty WW2 : trailer - uscita e Mappe : Tutti attendono il nuovo capitolo, Call of Duty Black Ops 4, ormai mancano solo un paio di mesi. Activision però non ha ancora finito di supportare Call of Duty WW2, annunciando insieme a Sony il nuovo DLC dal nome The Shadow War. Disponibile anche un trailer spettacolare a fondo articolo. Il modus operandi è sempre quello: con questo nuovo DLC arriveranno tre mappe standard per la modalità multiplayer, un'altra per la modalità War e l'ultima ...