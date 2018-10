Mappe Call Of Duty Black Ops 4 : Ecco Quelle Disponibili Al Lancio : Quali e quante Mappe saranno Disponibili in Call Of Duty Black Ops 4? Ecco le Mappe che saranno Disponibili al Lancio di Call Of Duty Black Ops 4 Mappe Call Of Duty Black Ops 4 Inutile negarlo: Call of Duty: Black Ops 4 è uno dei giochi più attesi del 2018 e siamo ormai prossimi al suo arrivo […]

Call of Duty Black Ops 4 : ecco la lista completa delle Mappe disponibili al lancio : A conclusione di una lunga campagna di teaser condotta da Treyarch a riguardo dei contenuti di Call of Duty: Black Ops 4, gli sviluppatori hanno finalmente svelato il numero e i singoli nomi delle mappe che saranno incluse nel gioco al lancio, previsto per il 12 ottobre su Xbox One, PS4 e PC.Come riferisce VG24/7, le mappe al lancio saranno ben 14, di cui 10 completamente inedite. Le restanti 4 sono vecchie conoscenze dei fan veterani della ...