: Manovra, dalla nuova rottamazione alla lotteria degli scontrini: le misure in arrivo - repubblica : Manovra, dalla nuova rottamazione alla lotteria degli scontrini: le misure in arrivo - Agenzia_Ansa : #Manovra: arriva l'obbligo dello #scontrino elettronico - CyberNewsH24 : • News • #Manovra,rottamazione: si paga in 5 anni -

Prevista nella bozza del decreto fiscale collegato allalater delle cartelle:si potràre il debito fiscale pendente dal 2000, senza sanzioni e more,dilazionato fino al 2024. Varrà anche per chi ha aderito alla primae per i contribuenti colpiti dai sismi 2016-17. Sarà graduale l'introduzione della fattura elettronica: dal 1°luglio 2019 per chi ha un volume d'affari oltre i 400mila euro, dal gennaio 2020 per tutti gli altri. Non aumenterà l'accisa sulla benzina,che doveva scattare da gennaio.(Di sabato 6 ottobre 2018)