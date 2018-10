Manovra | Tajani | è da bocciare perché non aiuta giovani e imprese

Manovra - Tajani : 'Già fatto un danno - bisogna aiutare le imprese' : "Il costo del denaro renderà le nostre imprese meno competitive delle altre nel mondo", ha aggiunto.

Tajani : Manovra ci consegna a stranieri : 13.30 Il presidente del Parlamento europeo, Tajani, si appella al governo affinché "cambi questa manovra che rischia di consegnarci mani e piedi agli stranieri".Quanto a possibili reazioni di Bruxelles,"il problema non è il rapporto con la Commissione Europea, con cui un accordo si può trovare, ma i mercati". Tajani, che è anche vicepresidente FI, sul centrodestra dice: "Smontare Forza Italia per cosa? Non c'è nulla che possa dare vita a un ...

Manovra - Moscovici e Tajani all'attacco : Sul deficit al 2,4% messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza) il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici attacca: "Il provvedimento è fuori dai paletti Ue, ma allo stato attuale non c’è interesse ad aprire una crisi con il governo italiano o a far partire una procedura che porti a sanzioni".Il ministro dell’Economia Giovanni Tria avrebbe voluto un deficit sotto il 2%, tra l’1,6% e ...

Dopo la Manovra - Tajani vuole fermare il Governo : “Farlo per l’Italia” : Dopo l’annuncio di ieri sera, questa mattina i mercati sono nel panico, Tajani da la colpa al Governo e spiega di volerlo fermare per il bene del paese “E’ una Manovra contro il popolo. Una finanziaria che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud, con molto assistenzialismo e pochi investimenti per la crescita. Danneggia il risparmio, fa aumentare il costo del mutui e dei prestiti a famiglie e imprese”. Lo scrive su ...

Antonio Tajani : "Manovra contro il popolo. Fermare questo governo è un atto d'amore per l'Italia" : Politica economica. "E' una manovra contro il popolo. Una finanziaria che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud, con molto assistenzialismo e pochi investimenti per la crescita. Danneggia il ...

Manovra : Tajani - fermare governo : ANSA, - BRUXELLES, 28 SET - "Aver dato il via libera ad un governo gialloverde è stato un gesto di responsabilità per il Paese. Fermarlo è un atto d'amore per l'Italia e per gli Italiani. Noi non ...