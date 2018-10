Manovra | prima critica Ue | Il Def è fonte di seria preoccupazione

C'è la prima critica Ue della Manovra : "Il Def è fonte di seria preoccupazione" : "I target di bilancio rivistisembrano, ad una prima vista, puntare ad una deviazionesignificativa dal percorso raccomandato dal Consiglio. Questa e'una fonte di seria preoccupazione": lo scrivono i commissariMoscovici e Dombrovskis nella lettera all'Italia

Manovra - vertice alle 17 - salta prima riunione cabina di regia : Secondo quanto si apprende da fonti di governo vi prenderanno parte il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il ministro ...

Manovra - la prima prova di Tria in Ue : “Tranquilli - il debito scenderà”. Dombrovskis : “Il Def per ora non rispetta regole” : “Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra” assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria entrando al vertice dell’Eurogruppo, la riunione di tutti i ministri delle Finanze della zona euro. Anzi, ha aggiunto Tria: i partner europei a stare “tranquilli” perché il “il rapporto debito/Pil scenderà” nel 2019 che è il vero fardello dell’economia italiana ...

Tria : "La Ue stia tranquilla - il debito/Pil scenderà". Dombrovskis sulla Manovra : "A prima vista non rispetta le regole" : MILANO - Riflettori puntati sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'Eurogruppo di queste ore, nel quale - riconosce lo stesso presidente Mario Centeno - l'attenzione di tutti è sull'Italia. Rep L'Europa processa Tria per le mancate ...

Manovra - Di Maio : “Per la prima volta diamo ai poveri e non alle banche” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a parlare della legge di bilancio: "Sono anni che si fanno manovre contro i cittadini e a favore delle banche in deficit. Per una volta che il deficit lo si fa per dare ai più deboli, sono tutti pronti a criticare", commenta il ministro del Lavoro.Continua a leggere

Manovra - Salvini : diritto al lavoro viene prima di minacce Ue : Milano, askanews, - "Sono orgoglioso di aver restituito il diritto alla vita, alla speranza, al lavoro milioni di italiani che li avevano persi. In questa Manovra c'è l'aumento alle pensioni di ...

Anteprima : deficit/Pil all'1 - 9% Una Manovra da 27-28 miliardi : Accordo fatto nel governo sulla nota di aggiornamento al Def. In attesa del Consiglio dei ministri in calendario giovendì 27 settembre, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, all'interno dell'esecutivo l'intesa è stata raggiunta sul rapporto deficit/Pil... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Di Maio : deficit sicuramente sopra 1 - 6% - prima cittadini : Roma, 26 set., askanews, - Sulla Manovra e il livello di deficit 'si discute sicuramente su più dell'1,6 per cento'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di Lavoro e Sviluppo ...

Manovra - in pensione prima dei 67 anni : sì - ma con riduzioni fino al 1 - 5% per anno : Riduzione tra l’1 e l’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67. Possibili penalizzazioni sulle deducibilità per banche e assicurazioni

Manovra - Salvini : "Prima la crescita e poi i vincoli" : Matteo Salvini conferma che la settimana prossima il governo metterà a punto la Manovra. "Non ci sarà tutto e subito, rispetteremo gli impegni ma prima viene la crescita poi i vincoli", precisa il ...

Reddito di cittadinanza - Castelli : "Prima le pensioni minime"/ Ultime notizie M5s : "è la base della Manovra" : Reddito di cittadinanza, Castelli: "Prima le pensioni minime". Ultime notizie M5s, il viceministro dell'Economia poi sottolinea: "è la base della manovra"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:42:00 GMT)