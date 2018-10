Manovra | Juncker | L' italia rispetti i patti

Manovra - Juncker : "Valuteremo in modo imparziale rispetto regole" : Alle 10 sarà ascoltato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e subito dopo i rappresentanti della Banca d'Italia . Poi sarà la volta dell' Istat e della Corte dei Conti . A chiudere la giornata di ...

Manovra - Juncker : valuteremo in modo imparziale rispetto regole : Roma, 6 ott., askanews, - 'Il governo italiano dovrà presentare il proprio bilancio alla Commissione entro il 15 ottobre: valuteremo, valuteremo e, se necessario, proporremo modifiche sine ira et ...

Manovra - nuovo botta e risposta tra Salvini e Juncker - : Ancora polemiche con l'Europa. Il minsitro dell'Interno attacca: "Lui e Moscovici hanno rovinato Ue e Italia". La replica: "Spero non si trovi a raccogliere macerie"

Manovra - Salvini : “Non temo giudizio di Bruxelles. Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano quello che credono – ha proseguito -, noi andiamo ...

Manovra - attacco Salvini a Juncker : 'Parlo solo con i sobri'. Di Maio : 'Inadatto' : Via la cautela, stop alle frasi di apertura: è attacco frontale all'Ue. Nel giorno in cui lo spread supera i 300 punti e soprattutto contro il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker . '...

Manovra - Salvini attacca Juncker : “Parlo solo con le persone sobrie” : “Parlo solo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intercettato dal programma tv Tagadà di La7 a Napoli per il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza riferendosi a Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione Ue che ieri durante un discorso a Friburgo, in Germania, aveva detto: “Non vorrei che, dopo essere stati in ...

Manovra : Salvini - Juncker? Parlo con persone sobrie : "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno ne' in cielo ne' in terra". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto alla cronista di 'Tagada'' di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.

Manovra - Salvini : Juncker fa salire lo spread - pronto a chiedergli i danni : Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvina, minaccia di chiedere i danni all'Unione europea per la scalata dello spread. "Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell'Italia", scrive Salvini su Twitter.

Manovra - scontro Italia-Ue. Juncker : "Essere rigidi o finisce l'euro" : La prima scintilla si è accesa ieri, 1 ottobre, in occasione dell' Eurogruppo terminato con il rientro anticipato del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che, dunque, non parteciperà all'Ecofin di ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue : 'Stia tranquilla - il debito cala'. Ma Juncker : 'Rigidi con Roma' : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , debutta all'Eurogruppo chiedendo di 'stare tranquilli' ai suoi colleghi dell'area dell'euro. ' Il rapporto tra debito e Pil scende ', garantisce Tria, che deve spiegare nella ...