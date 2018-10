Manovra | Di Maio | “Lettera Ue sul Def? Noi non arretriamo | non esiste alcun piano B

Manovra - Di Maio dopo la lettera dell’Ue «Non c’è piano B - Governo non arretra» : Il vicepremier: ci aspettavamo che a Bruxelles non piacesse |

Di Maio sulla Manovra : "Non c'è alcun piano B. Indietro non si torna" : Alle 10 sarà ascoltato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e subito dopo i rappresentanti della Banca d'Italia . Poi sarà la volta dell' Istat e della Corte dei Conti . A chiudere la giornata di ...

Manovra - Di Maio : “Non c’è nessun piano B - non si arretra. Ci aspettavamo che non piacesse a Bruxelles” : “nessun piano B“, i numeri della Manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o ...

Di Maio sulla Manovra : "Non c'è alcun piano B". Indietro non si torna : Alle 10 sarà ascoltato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e subito dopo i rappresentanti della Banca d'Italia . Poi sarà la volta dell' Istat e della Corte dei Conti . A chiudere la giornata di ...

Manovra - Di Maio : "Nessun piano B - non si arretra" : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier ci sarà "una fase di interlocuzione" con laCommissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna".

Manovra - Di Maio : “Nessun piano B - non arretriamo” : «Nessun piano B» sulla Manovra da far scattare in caso di un’emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla Manovra «il governo non arretra» perché «ci aspettavamo che questa Manovra a Bruxelles non piacesse». Il vicepremier Luigi Di Maio, lo sottolinea a margine di una visita al Villaggio Coldiretti. Dopo la lettera...

Manovra - Di Maio : 'Nessun piano B - sul Def non si torna indietro' : 'Nessun piano B' sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e 'deve essere chiaro' anche a Bruxelles, perché sulla Manovra 'il Governo non arretrerà'. Il vicepremier e ...

Di Maio : “Sulla Manovra nessun piano B - il Governo non arretrerà” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la “bocciatura” della Commissione europea sui conti pubblici. Per il ministro non c’è nessun piano B sulla manovra e l’esecutivo non arretrerà: “Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia una fase di discussione con la Commissione ma deve essere chiaro che indietro non si torna”.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : «Nessun piano B - sul Def non si torna indietro» : «Nessun piano B» sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla Manovra «il...

L’Ue boccia la Manovra. Di Maio : «Non arretriamo - nessun piano B»|Le misure : Il vice premier: «Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse alla Ue. Questa non deve essere una manovra che deve sfidare i mercati ma deve ripagare il popolo italiano di tanti torti subiti»

Def - Di Maio : "Nessun piano B - ci aspettavamo che la Manovra non piacesse alla Ue" : MILANO - Nessuna sorpresa nel governo. All'indomani della 'bocciatura' dell'Europa sui conti pubblici , Luigi Di Maio conferma che l'esecutivo non ha intenzione di modificare il quadro macroeconomico ...

Di Maio : Manovra?Nessun piano B - avanti : 11.05 "Ci aspettavamo che questa Manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia la fase di discussione con la Commissione Ue ma deve essere chiaro che indietro non si torna e che non c'è un piano B" Lo dice il vicepremier Di Maio al villaggio Coldiretti sulla lettera scritta dal vicepresidente, Dombrovskis, e dal titolare agli Affari economici Ue Moscovici, che hanno definito il Def "una deviazione significativa dal percorso di bilancio ...

Di Maio : lettera Ue? Sulla Manovra non si arretra di un passo : Roma, 6 ott., askanews, - Sulla manovra 'non si arretra di un passo e non c'è nessun 'piano B'' dopo la risposta negativa della Commissione Europa Sulla nota di aggiornamento al Def. Lo ha dichiarato ...

Di Maio-Salvini 2 a 0. La Lega deve ingoiare una Manovra tutta M5s : Le cifre lo confermano: nella manovra finanziaria è il M5s a fare la parte del leone sulla Lega, se ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, più 1 per i centri per l'impiego e 'solo' 7 ...