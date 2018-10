Manchester United | Mourinho | ' Giocatori contro di me? Sciocchezze | ma alcuni non sanno

DIRETTA LIVE/ Manchester United-Newcastle - SCORE 0-2 : streaming su SkyGo : 58' - Matt Ritchie Newcastle viene ammonito. 52' - Nemanja Matic ha una clamorosa occasione che non viene però finalizzata come dovuto. I padroni di casa stanno aumentando il pressing cercando la via del gol che tarda però ad arrivare. 47' - Romelu Lukaku Manchester Utd prova a trovare la via del gol non riuscendoci. 46' - Ricomincia la partita: RISULTATO 0-2. Manchester United-Newcastle:FINE PRIMO TEMPO. La partita termina con il doppio ...

Manchester United-Newcastle da 0-2 a 3-2 : Mourinho firma l'impresa : ROMA - Sembrava tutto scontato a fine primo tempo: Newcastle avanti 2-0 e esonero di Mourinho . Invece lo United dopo un folle primo tempo riesce a trovare la chiave giusta e a rimontare una partita ...

Premier League - Manchester United - Newcastle 3-2 - Mourinho è salvo? : Mourinho doveva vincere contro il Newcastle per scacciare l'ombra di Zidane . Il Mirror in settimana lo aveva già dato per uscente, con o senza i tre punti. Il portoghese, dopo una settimana ...

MOURINHO SCACCIA L'ESONERO/ Manchester United rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Newcastle : lo Special One è salvo : MOURINHO esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle nel primo tempo, lo Special One rimonta due gol di svantaggio e risponde ai critici: Mou è ancora vivo.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Manchester United - Neville difende Mourinho : 'Esonerato? Inaccettabile si sappia prima - i tifosi si ribellino' : Se questo è vero, dove sono i valori e i principi del Manchester United? Questa è una cosa che succede da cinque o sei anni e devo dire che, tra tutti, Mourinho è uno dei migliori manager del mondo. ...

Manchester United vs Newcastle - Formazioni Ufficiali Premier League 06-10-2018 : Premier League 2018-2019, 8^ giornata: le Formazioni Ufficiali di Manchester United-Newcastle in programma alle ore 18.30. Mourinho si gioca la panchina.Il sabato di Premier League, valevole per l’8^giornata di campionato, si chiude con la gara di Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Newcastle United.Le Formazioni Ufficiali di Manchester United-Newcastle UnitedManchester United: De Gea, Young, Smalling, Bailly, Shaw, ...

Manchester United - Mourinho a rischio esonero : ecco tutti i motivi : ... perché ritengono Zizou non adatto in quanto all'Old Trafford troverebbe condizioni completamente differenti a quelle con cui approcciò il mondo dei Blancos . Per riuscire in questa operazione ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Newcastle United - Premier League 06-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Newcastle United, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Red Devils con l’11 titolare; Magpies con il cambio moduloIl sabato di Premier League, valevole per l’8^giornata di campionato, si chiude con la gara di Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Newcastle United.Come arrivano Manchester e Newcastle?I Red Devils arrivano dal pareggio di UEFA Champions League ...

Manchester United - l'ultima di Mourinho : conferenza stampa alle 8 del mattino : Lo Special One sfida i giornalisti inglesi prima della delicata sfida contro il Newcastle all'Old Trafford