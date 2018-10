Maltempo sul Tirreno | piogge torrenziali tra Lazio e Campania | Roma e Napoli sott’acqua

Maltempo : in salvo due alpinisti bloccati sul Monte Bianco : Due alpinisti svizzeri bloccati sul massiccio del Monte Bianco sono stati tratti in salvo dai soccorritori. Entrambi sono illesi. bloccati a causa della scarsa visibilita’ e delle condizioni meteo sulle Grandes Jorasses, all’altezza delle rocce del Reposoir (3.450 metri), sono stati raggiunti da due squadre a piedi del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entre’ves e del Soccorso alpino valdostano. L’elicottero ...

Ancora Maltempo in Sicilia - forti temporali sulle isole Egadi : enorme tornado a Favignana [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Allerta Meteo - weekend di Maltempo sull’Italia : forti piogge al Centro/Nord - ultimi temporali residui sullo Jonio [MAPPE] : 1/9 ...

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte Maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Maltempo in Calabria - “raffica” di tornado sulle coste joniche : gravi danni a Siderno [FOTO] : 1/8 Siderno ...

Maltempo Calabria : criticità sulle statali 18 ‘Tirrena Inferiore’ e 106 ‘Jonica’ : A causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Regione Calabria, permangono alcune criticità sulle statali 18 ‘Tirrena Inferiore’ e 106 ‘Jonica’ mentre la sicurezza della circolazione regionale viene garantita grazie all’attività senza sosta di uomini e mezzi. A sottolinearlo è l’Anas che riferisce che lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ resta chiusa la corsia in ...

Allerta Meteo - incubo Maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Maltempo - i temporali si abbattono sul Meridione. Dispersa una madre e due figli a Lamezia : Lotta contro il tempo per trovare la donna e i figli sorpresi in auto nella zona di San Pietro lametino. Ma il Maltempo sta provocando fortissimi disagi in tutta la Calabria. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo.Continua a leggere

Maltempo a Catanzaro - nubifragi sulla città : oggi è ancora allerta arancione : nubifragi alternati stanno caratterizzando il Maltempo a Catanzaro. Nella notte acqua abbondante ed anche per oggi è prevista allerta arancione sulla provincia di Catanzaro, con le scuole chiuse per ...

Maltempo - piogge torrenziali in atto al Sud : 165mm sulle Serre in Calabria - 130mm a Siracusa in Sicilia [DATI] : 1/6 ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Sud : nubifragi e rischio alluvioni fino a sabato 6 ottobre - attesi 200mm tra Calabria e Puglia [MAPPE] : 1/9 ...

Meteo. Vortice sul Tirreno : Maltempo al Sud e sulle Isole - si abbassano le temperature : Vortice di bassa pressione con piogge, vento e temporali anche forti, in particolare su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Più soleggiato al Nord e su parte del Centro, temperature in calo.Continua a leggere

Maltempo - cade un altro albero sulla strada : tragedia sfiorata a Posillipo : Stamattina è stata ripulita Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Un albero è crollato smantellando buona parte del manto stradale. Una tragedia sfiorata per i residenti che oltre tutto,...