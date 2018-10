Maltempo Roma | forte pioggia nella Capitale | 90 interventi dei vigili del fuoco

Maltempo Roma - esonda un canale : salvate 3 persone in un resort : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma a causa delle forti piogge hanno effettuato circa 90 interventi. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficoltà tratte in salvo. In via della Giustiniana, 906 in seguito all’esondazione di un canale alcune persone erano in difficoltà all’interno di un resort. Sul posto 1 squadra, nucleo SAF, sommozzatori che hanno portato in salvo tre ...

Maltempo - Wwf : “Annullata l’iniziativa di Urban Nature domani a Roma” : “A causa delle avverse condizioni meteo e della pioggia battente che sta cadendo insistentemente da ieri sulla Capitale il WWF Italia comunica che l’iniziativa centrale di Urban Nature prevista per domani a Villa Borghese è annullata insieme a tutte le attività ad essa connesse. L’unica attività che verrà mantenuta è la premiazione delle scuole e dei videomaker vincitori del video Contest collegato all’edizione 2018 di ...

Maltempo sul Tirreno - piogge torrenziali tra Lazio e Campania : Roma e Napoli sott’acqua - 100mm nel viterbese [LIVE] : Il Maltempo unisce l’Italia in questo primo Sabato di Ottobre 2018: piove da Nord a Sud un po’ in tutto il Paese, e le precipitazioni più abbondanti si registrano nelle Regioni centrali tirreniche, Lazio e Campania. E’ una giornata tipicamente autunnale: Roma e Napoli sono sott’acqua con temperatura ferma a +19°C in pieno giorno. Nel Lazio sono caduti 95mm di pioggia ad Anguillara Sabazia, 65mm a Viterbo, 57mm a Villa San ...

Maltempo Roma : allagamenti e alberi caduti [GALLERY] : 1/10 Carlo Lannutti/LaPresse ...

ACLI Roma : Nonniadi rinviate a causa Maltempo : Roma – Le ACLI di Roma e l’US ACLI Roma comunicano che a causa delle previsioni di maltempo, la IV edizione delle “Nonniadi”, che era in programma per domenica 7 ottobre, e’ stata rinviata a domenica 21 ottobre 2018. Lo comunicano in una nota stampa le ACLI Roma. L'articolo ACLI Roma: Nonniadi rinviate a causa maltempo proviene da RomaDailyNews.

Allerta Meteo - il Maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...

Allerta Meteo - incubo Maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Maltempo a Roma - cade albero in via Campania : Un albero è caduto a causa del Maltempo e dei forti venti in via Campania, a Roma, a pochi passi da Corso d'Italia e Muro Torto. Danneggiati un cassonetto dei rifiuti e alcune auto in sosta. Nel ...

Maltempo - strage di alberi a Roma : colpita anche un’auto : alberi caduti in varie zone della Capitale, colpita stamattina da pioggia forte. Oltre al pino di 30 metri crollato sulla corsia laterale di via Terme di Caracalla, ancora chiusa, sempre al centro in via Campania un altro albero e’ finito su un’auto in sosta e su un cassonetto. alberi caduti anche in via dei Gracchi, nel quartiere Prati, che è stata chiusa in un tratto e in via Leonardo Greppi in zona Portuense. Al momento non si ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo continua ad alimentare forte Maltempo al Centro/Sud : piogge e temporali da Roma a Palermo [LIVE] : 1/18 ...

Maltempo - ciclone sul mar Tirreno : violento nubifragio su Roma - città in tilt per gli allagamenti [FOTO] : Il ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno sta alimentando forte Maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge e temporali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e anche a Roma, dove si sono verificati Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento per il nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città, scaricando tra 10 e 25mm di pioggia in tutto il centro cittadino. Le temperature sono ...

Maltempo Emilia Romagna : oltre 5.6 milioni per i danni a privati in 88 Comuni : C’è tempo fino al prossimo 23 ottobre per presentare le domande di contributo per i danni causati ad abitazioni private dalle tre ondate di Maltempo che hanno interessato l’Emilia-Romagna tra il 2016 e il 2017, per le quali venne dichiarato lo stato di emergenza nazionale. A disposizione ci sono oltre 5 milioni e 600 mila euro per i cittadini di 88 Comuni che, dopo gli eventi, hanno presentato agli uffici municipali le schede di ...

Maltempo - forti temporali in Emilia Romagna : allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Maltempo Emilia Romagna : allagamenti e problemi di viabilità nel Bolognese : Forte Maltempo in Emilia Romagna, dove a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei ...