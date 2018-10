Maltempo Napoli | allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare

Allerta Meteo - incubo Maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Torna il Maltempo in Campania e a Napoli : pioggia nel weekend : Un vortice ciclonico insiste a portare maltempo sulle due isole maggiori e al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dal pomeriggio e sera forti piogge con rischio di nubifragi si ...

Maltempo Napoli - nubifragio e allagamenti a Giugliano : “Il nostro territorio ha una fragilità idrogeologica che va affrontata al più presto” : A seguito del nubifragio che nella mattinata di oggi ha investito Giugliano in Campania, nel Napoletano, il sindaco ha riunito “l’unita’ di crisi della Protezione civile comunale“, ed chiesto l’intervento della Protezione civile regionale e del Consorzio di Bonifica del basso Volturno: registrati numerosi allagamenti che hanno comportato gravi disagi. “Il nostro territorio ha una fragilita’ idrogeologica ...

Maltempo Campania - nubifragio a nord di Napoli : allagamenti e disagi a Giugliano : Violento nubifragio nelle scorse ore sull’area a nord di Napoli: gravi disagi si sono registrati soprattutto a Giugliano in Campania dove si sono allagate numerose strade del centro storico. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni,” spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. disagi si ...

Bombe d'acqua - trombe d'aria e allagamenti : Maltempo da nord a sud/ Ultime notizie : disagi a Napoli - Ancona... : Bombe d'acqua, trombe d'aria e allagamenti: maltempo da nord a sud. Ultime notizie: disagi a Napoli, Ancona, in Veneto e in Friuli. Ecco cosa è accaduto nelle scorse ore(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Maltempo - bombe d'acqua e nubifragi/ Video ultime notizie : tromba d'aria a Napoli - disagi a Capodichino : Maltempo, bombe d'acqua e allagamenti: Video. Frane nelle Marche, disagi anche in Friuli: le ultime notizie. Una tromba d'aria ha seminato il panico a Napoli(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:53:00 GMT)

Maltempo - temporale su Napoli : dirottati cinque voli : A causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città di Napoli nel tardo pomeriggio di oggi cinque voli, che dovevano atterrare all’aeroporto di Capodichino, sono stati dirottati quattro a Fiumicino ed uno a Bari. Gli aerei dirottati a Fiumicino provenivano da Dublino, Linate, Orly e Venezia mentre quello dirottato a Bari proveniva da Bari. In mattinata altri due voli sono stati dirottati a Bari. L'articolo Maltempo, temporale su ...

Maltempo di settembre a Napoli - a via Petrarca crolla un parapetto : Maltempo da nord a sud, in Italia: nello Spezzino un fulmine ha abbattuto parzialmente il campanile di una chiesa, un altro a Roma ha colpito una centralina mandando in tilt i semafori del quartiere ...

Maltempo - forte vento a Napoli : danni e disagi - ‘scoperchiata’ palazzina : Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, e’ stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell’Air Atitech, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un’altra parte della guaina e’ invece precipitata su alcune ...

Maltempo - temporale a Napoli : tetto vola e due aerei dirottati : Mattina di Maltempo a Napoli. Un temporale ha imperversato dalle 9 sul capoluogo campano, e per il vento forte e i fulmini due aerei che dovevano atterrare all’aeroporto di Capodichino sono stati dirottati su quello di Bari, mentre per altri voli si registrano lievi ritardi. Il vento ha anche scoperchiato il tetto di una palazzina in via del tempio nel quartiere di San Pietro a Patierno, e alcune auto sono rimaste danneggiate dai materiali ...

Maltempo Napoli - violento temporale ad Acerra : danni - allagamenti e disagi : Violenta ondata di Maltempo nelle scorse ore ad Acerra: un temporale ha causato numerosi danni ad abitazioni private, allagamenti e disagi. Vento e pioggia hanno danneggiato la tensostruttura sportiva di via Manzoni, con la rimozione della tenda di copertura della struttura, e numerosi alberi sono caduti in diverse parti della città. Registrati allagamenti di alcune strade anche a Melito, Giugliano e Sant’Antimo. L'articolo Maltempo ...