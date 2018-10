Maltempo Lazio | strade allagate nel territorio di Fiumicino

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria tra Modica e Scicli : ripresa alle 11:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Siracusa – Modica – Gela, sospesa per circa un’ora tra Modica e Scicli, a seguito dell’informazione ricevuta dai Vigili del fuoco di Ragusa sulla presenza di uno smottamento del terreno vicino ai binari. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ripresa la circolazione ...

Bomba d acqua in Calabria - tra la popolazione sconvolta 'Per la prima volta abbiamo avuto paura del Maltempo la pioggia sembrava un muro' : Fango che macchia i muri delle case, affoga i filari, strozza gli ulivi. Fango venuto giù a valanghe dalle colline, che ha travolto ponti, auto, casolari. A poche ore dal nubifragio che lo ha ...

Bomba d'acqua in Calabria - tra la popolazione sconvolta : "Per la prima volta abbiamo avuto paura del Maltempo : la pioggia sembrava un muro" : Ancora non si trova il figlio piccolo di Stefania Signore, trovata morta insieme al bambino più grande

Maltempo Calabria : circolazione dei treni - progressivo ritorno alla normalità : In seguito all’ondata di Maltempo che ha investito la Calabria, sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulle linee Tirrenica – dalle 12.15 – e Ionica – dalle 12.45 – fortemente rallentata per l’intera mattinata. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. Sulla Tirrenica si sono registrati ...

Maltempo - allagato il centro di Catania : piove all’interno del Tribunale. Disagi alla circolazione ferroviaria in Puglia : Oltre alla Calabria, dove si registrano i danni più gravi e due vittime, anche Sicilia e Puglia sono flagellate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Sud Italia. Su Catania si sono rovesciati due temporali consecutivi nelle giornate di mercoledì e giovedì: alcune strade centrali della città, tra cui la centralissima via Etnea, si sono trasformate in fiumi in piena, con l’acqua che è arrivata a ricoprire le auto posteggiate. ...

Maltempo Calabria : forti disagi alla circolazione ferroviaria : A causa dell’intensa ondata di Maltempo che da stanotte sta colpendo la Calabria, si registrano forti disagi alla circolazione ferroviaria. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 04:50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a ...

Maltempo : circolazione ferroviaria Ciampino-Velletri in ripresa : Rfi rende noto che è ripresa alle 10.15 e sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea FL4 fra Ciampino e Velletri, sospesa dalle 6.30 di questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione causato dal Maltempo che ha interessato la zona. Durante l’interruzione è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus e prestata assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Roma Termini, Latina, ...

Maltempo Roma : ripristinata la circolazione sul Grande raccordo anulare : La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo anulare a Roma: il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Le intense precipitazioni atmosferiche non hanno consentito la riapertura dell’intera carreggiata prevista alle 6. E’ rimasta chiusa, oltre l’orario previsto, anche la ...

Maltempo : circolazione ferroviaria sospesa sulla linea FL4 tra Ciampino e Velletri : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 06:30 tra Ciampino e Velletri, linea FL4, a causa di un guasto agli impianti di circolazione causato dal Maltempo: in corso l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana per ripristinare l’infrastruttura ferroviaria. Attivati da Trenitalia servizi sostitutivi con autobus. Sta invece tornando progressivamente alla normalità la circolazione sulla linea Roma – Napoli via Formia, ...

Coldiretti - inflazione : il Maltempo spinge il carrello della spesa : A spingere il carrello della spesa sono anche gli aumenti dei prodotti alimentari rispetto allo scorso anno, da quelli lavorati (+3%) come vino e pasta a quelli non lavorati (+2,3%) come la frutta e la verdura. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi ad agosto in un 2018 in cui si contano oltre mezzo miliardo di danni in agricoltura dall’inizio dell’anno, per le anomalie climatiche che ...

Maltempo : disagi alla circolazione dei treni a Trieste : Ritardi fino a 60 minuti negli arrivi e nelle partenze dei treni si stanno registrando alla Stazione centrale di Trieste a causa del Maltempo. Alcuni treni in partenza sono stati cancellati. Dalle 20.30 – informa Rfi – a seguito di scariche atmosferiche si sono verificati un guasto al distanziamento dei treni tra il Bivio di Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale e un guasto ai segnali nella stazione di Trieste Centrale. Diversi i ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : attivare le procedure per lo stato di calamità naturale : “Cresce in maniera esponenziale il numero dei danni nel Lazio provocati da grandinate, trombe d’aria e bombe d’acqua che, ad agosto, hanno colpito tutto il territorio. Fenomeni ormai sempre più frequenti – spiega in una nota Coldiretti Lazio – a causa della ‘tropicalizzazione del clima’ che si manifesta con eventi violenti, brevi e molto intensi. Gravissimi i danni riportati da migliaia di aziende, con ...

Maltempo Reggio Calabria : circolazione ferroviaria riattivata : Nella tarda serata di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido per il Maltempo. Quattro Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato ...