Maltempo | in salvo due alpinisti bloccati sul Monte Bianco

Maltempo in Calabria - gli automobilisti messi in salvo con i gommoni : Notte di nubifragi, esonda il torrente Scorsone. Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, voli cancellati, strade impraticabili e abitanti costretti a rifugiarsi sui tetti delle case

Maltempo nel Veronese - automobilisti bloccati e portati in salvo dai pompieri. Dichiarato stato d’emergenza : Allagamenti nel Veronese in seguito al Maltempo e alle forti precipitazioni che da ieri, sabato 1 settembre, hanno colpito la zona. Al momento non si segnalano persone rimaste ferite. Tuttavia le squadre Speleo alpini fluviali hanno portato in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati in auto nelle strade sommerse dall’acqua. I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, sono al lavoro in diversi scantinati, rimesse e ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : tratto in salvo un altro bambino : Un secondo bambino è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo che l’onda di piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Il piccolo sta bene, ed è stato portato al caldo dai carabinieri. Impaurito e infreddolito, le sue condizioni sono buone. Verso le 20 un militare lo ha avvolto nel maglione dell’Arma dei carabinieri e condotto ...