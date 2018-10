Maltempo in Calabria | il capo della Protezione civile | ' L' allerta continua'

Maltempo : call center di Trenitalia dedicato alla Calabria : Trenitalia ha istituito un call center gratuito dedicato alla Calabria (800892021) per informazioni sulla circolazione ferroviaria. La linea jonica Catanzaro-Crotone e’ ancora interrotta per Maltempo, con la possibilita’ di utilizzare i bus sostitutivi di Trenitalia. La linea Crotone-Sibari, invece, e’ stata riattivata. L'articolo Maltempo: call center di Trenitalia dedicato alla Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - la Protezione Civile : “Prima la messa in sicurezza - poi la conta dei danni” : “Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall’alluvione per garantire l’incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti”. Lo dice all’ANSA il Capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall’alluvione che ha ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : "L'allerta continua" : "L'allerta arancione continuerà fino alle 24 di stanotte" mette in guardia Carlo Tanzi, capo della Protezione Civile della Calabria, che prova a spiegare quali siano state le problematiche che hanno ...

Maltempo Calabria : riaperto tratto della SS106 nel Catanzarese : L’Anas rende noto che, in provincia di Catanzaro, è stato riaperto al traffico il tratto della SS106 nel comune di Botricello chiuso ieri sera tra i km 208 e 215 per la presenza di fango e detriti sul piano viabile. La circolazione è regolare. L'articolo Maltempo Calabria: riaperto tratto della SS106 nel Catanzarese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria : altre alluvioni nella notte - gente sui tetti - frane e esondazioni. Migliora il tempo : Nuovi nubifragi alluvionali nella notte in Calabria. Superati i 500 mm di pioggia. gente sui tetti nel crotonese. Una nuova ondata di temporali molto forti ha colpito la Calabria ionica nel corso...

Maltempo : tregua in Calabria - ingenti i danni : Si cerca ancora il bimbo di due anni disperso da giovedì sera. 400 sfollati a Crotone - Si cerca ancora il bimbo di due anni disperso da giovedì sera. 400 sfollati a Crotone

Calabria - continuano le ricerche del bimbo disperso. Allarme rosso Maltempo - 400 sfollati a Crotone : REGGIO Calabria - Notte di apprensione nella Calabria assediata dal maltempo. In provincia di Lamezia il forte vento ha tenuto lontane le nuvole mentre la pioggia ha colpito il Crotonese dove, per ...

Maltempo Calabria : si rompe condotta - stop all’erogazione in alcuni quartieri di Catanzaro : Interrotta l’erogazione del servizio idrico nei quartieri di Catanzaro Sala, Cava, Signorello, Campagnella, Fondachello, Pianocasa, via Fares e, in parte, Germaneto, a causa di un’improvvisa nuova rottura di un tratto di condotta idrica di competenza Sorical, conseguente al Maltempo: lo ha reso noto l’ufficio acquedotti del Comune specificando che gli “interventi di ripristino da parte dei tecnici Sorical sono gia’ ...

Calabria - continuano le ricerche del bimbo disperso. Allarme rosso Maltempo - 400 sfollati a Crotone : Recuperati i corpi della madre e del fratellino. Durante la notte è stato svuotato un invaso di acqua, l'intera zona è battuta palmo a palmo dalle squadre di soccorritori

Maltempo - notte di ricerche in Calabria : ancora disperso il bimbo di 2 anni : È ancora disperso il bimbo di 2 anni che giovedì sera si trovava con la madre e il fratello maggiore quando il Maltempo li ha travolti in Calabria. La mamma Stefania Signore e il figlio di 7 anni sono stati ritrovati senza vita a San Pietro Lametino. Le ricerche dell’altro bimbo sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti ancora più intensamente in queste ore.Continua a leggere

Maltempo - alluvione in Calabria : “Fiume di fango alto due metri - vedevamo entrare tutto dalla finestra. Abbiamo visto la morte in faccia” : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. A Davoli alcuni abitanti sono ...

Maltempo Calabria : ripristinata la viabilità su alcuni tratti della SS106 : Sulla SS106, il traffico è tornato regolare in località Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone: conclusi gli interventi di pulizia del piano viabile in corrispondenza della rotatoria al km 231,500. ripristinata la circolazione anche tra i km 188,000 e 189,700 a Catanzaro ed è stata ripristinata la circolazione sulla SS106 ‘Jonica’, a Crotone tra i km 259,757 e 259,983. Il tratto stradale era stato chiuso ieri in entrambe le ...

Maltempo in Puglia e Calabria - allerta meteo/ Ultime notizie - nubifragi e allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni nelle campagne di Puglia - Calabria e Sicilia : Ammonta a milioni di euro il conto dei danni all’agricoltura causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola tra coltivazioni distrutte, campi allagati e strade di campagna franate. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli ultimi nubifragi che hanno colpito il territorio nazionale dalla Calabria alla Puglia fino alla Sicilia, con vere e proprie bombe d’acqua e grandine. In Puglia si ...