Maltempo Calabria | gente sui tetti | notte di paura tra Catanzaro | Crotone e Vibo

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni nelle campagne di Puglia - Calabria e Sicilia : Ammonta a milioni di euro il conto dei danni all’agricoltura causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola tra coltivazioni distrutte, campi allagati e strade di campagna franate. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli ultimi nubifragi che hanno colpito il territorio nazionale dalla Calabria alla Puglia fino alla Sicilia, con vere e proprie bombe d’acqua e grandine. In Puglia si ...

Maltempo Calabria - continuano le ricerche del bambino disperso - : Il bimbo di 2 anni era con la madre e il fratello maggiore quando la piena di un torrente li ha travolti: la donna e l'altro figlio sono stati ritrovati senza vita a San Pietro Lametino. Allerta ...

Maltempo in Calabria - mamma e figlio annegati : ancora disperso il bimbo di due anni : Sono andate avanti tutta la notte le ricerche del figlio di Stefania Signore, la donna ritrovata morta insieme al figlio maggiore, Christian, sette anni. Il più piccolo, due anni, risulta...

Maltempo - alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Lametino : proseguono senza sosta in Calabria, nel Lametino, le ricerche del bimbo di 2 anni disperso da ieri, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e del fratello di 7 anni. A breve dovrebbe alzarsi un elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile Calabria, con a bordo gli uomini del soccorso Alpino, per una ricognizione aerea. Le operazioni sono ulteriormente complicate da accumuli di acqua e fango (fino a 70 cm) nell’area di ...

Maltempo Calabria : linea ferroviaria jonica ancora interrotta : A causa dell’ondata di Maltempo che da due giorni sta colpendo la Calabria, permangono criticità in riferimento alla circolazione ferroviaria sulla linea jonica. In particolare, il traffico ferroviario è sospeso dalle 5 fra Catanzaro Lido e Crotone. Dalle 06:40 interrotta anche la Crotone – Sibari. L’impraticabilita’ delle strade, allagate, impedisce a Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di organizzare un servizio sostitutivo ...

Maltempo Calabria : limitazioni al traffico su tratti della SS106 : A seguito dell’ondata di Maltempo che da ieri si è abbattuta sull’intera Calabria, sono diverse le limitazioni al traffico che riguardano la statale 106 Var, Variante di Catanzaro Marina, dove è chiusa temporaneamente una carreggiata tra i km 16,700 e 14,00, a causa di una frana avvenuta al km 15,000, dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) allo svincolo di Catanzaro Est. In localita’ Isola di Capo Rizzuto, in provincia di ...

I danni del Maltempo in Calabria : Una donna e un bambino sono morti, un altro è disperso; la situazione sta migliorando, ma ci sono ancora problemi per i trasporti The post I danni del maltempo in Calabria appeared first on Il Post.

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità a Crotone - resta alta l’attenzione e prosegue il monitoraggio : A fronte del perdurare delle condizioni meteo avverse durante le ore notturne, resta alta l’attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone: proseguono monitoraggio e interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell’Esercito, Anas e Protezione Civile. Numerose le criticità rilevare nei comuni di ...

Maltempo Calabria : i vigili del fuoco salvano i cani con i canotti : Eccezionale ondata di Maltempo in Calabria. Nel video dei vigili del fuoco l’intervento nel crotonese per salvare 250 cani del canile di Cirò Marina, completamente allagato. I cani sono stati portati in salvo a bordo di canotti. Il Maltempo ha già fatto alcune vittime. Colpite tutte le cinque provincie. Il bilancio, al momento, è di due morti e un disperso nel territorio di Lamezia Terme. L'articolo Maltempo Calabria: i vigili del fuoco ...

Maltempo - ennesima tragedia in Calabria : “Più di 500 tra morti e dispersi dal 1860” : Dal 1860 al 2017 in Calabria ci sono stati 284 tra morti e dispersi a causa delle inondazioni e 238 tra morti e dispersi a causa di movimenti franosi. Lo ricorda l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpi) che ha messo a punto una mappa dalla quale emerge che gli eventi hanno interessato porzioni diverse del territorio regionale, con un visibile raggruppamento nella parte ...

Maltempo Calabria : in Prefettura il punto della situazione : “Nella mattinata odierna, si è tenuta, presso questo Palazzo del Governo, una riunione finalizzata all’individuazione di tempestive soluzioni alle criticità determinatesi per il Maltempo che ha flagellato questo territorio.Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni sedi C.O.M, quali Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Palmi, Oppido Mamertina, Gioia Tauro, Taurianova, Rosarno, Laureana di Borrello, Bovalino, Bianco, ...

Maltempo Calabria : le ricerche del bimbo disperso proseguiranno tutto la notte : Vanno avanti e proseguiranno tutta la notte le ricerche del bimbo di due anni disperso in seguito all’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria. Il bimbo è scomparso nella zona di San Pietro Lametino mentre si trovava con la madre e il fratellino di 7 anni, trovati morti. Sul posto ci sono un centinaio di vigili del fuoco impegnati nelle ricerche, rese difficoltose anche dai temporali, che continuano. I pompieri, che hanno installato ...