M5S | fonti Movimento | sereni su sondaggi

Fonti M5S - per r.cittadinanza 10 mld : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Per il reddito di cittadinanza le risorse sono pari a 10 mld, 9 per il reddito e 1 per i centri per l'impiego. E' quanto ribadiscono Fonti del M5S replicando al vicepremier ...

Bollette - Girotto - M5S - : dovere tenerle a bada - stop fonti fossili : Roma, 4 ott., askanews, - 'La composizione della bolletta energetica incide sul potere di acquisto dei consumatori, sulla competitività delle attività produttive e sull'indirizzo delle politiche ...

Fonti M5S : "Su Fornero resistenze Tria" : 16.55 Reddito di cittadinanza ma anche riforma della Fornero e pensioni di cittadinanza: sono queste, per il M5S, le condizioni per l'ok alla Manovra. E' quanto è emerso ieri durante il vertice di Di Maio con i ministri del movimento, secondo quanto si apprende da Fonti pentastellate. Dalla riunione è anche emerso che, sul superamento della Fornero, ci sarebbe una forte resistenza da parte del titolare del Mef, Tria. Ma per il M5S nella ...