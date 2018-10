L' unico merito è di aver fatto bene il mio lavoro | nel miglior modo possibile | al

agi

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il soprano Montserrat Caballé è morta all'età di 85 anni all’ospedale Sant Pau di Barcellona dove era ricoverata da metà settembre. Caballè, che aveva debuttato professionalmente nel 1956 e si era ritirata alcuni anni fa, è stata una figura di spicco dell'Opera internazionale del '900 e considerata una delle cantanti che più hanno segnato la storia della lirica. Tuttavia, racconta il Corriere della Sera, come aveva affermato in un’intervista del 2014, il soprano rifiutava questa definizione: "Non mi considero una leggenda dell’opera, né l’ultima diva, come a volte i giornalisti scrivono. Ogni epoca ha le sue stelle, e nel mio caso l’unico merito è diil mio, nel, al più alto livello". ...