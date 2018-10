Lotta alla pesca a strascico illegale a Savelletri

Sdgs - blue chip italiane in forte ritardo su Lotta alla fame e rispetto ecosistema : Hanno invece molto da fare per quanto riguarda l'impegno diretto nella lotta alla fame del mondo , solo 12,5%,, rispetto e sostegno a flora e fauna acquatica , 12,5%, e flora e fauna terrestre , 17,5%...

Centella asiatica : i benefici oltre la Lotta alla cellulite : Chiamata anche “pianta della tigre” o “ginseng indiano”, la Centella asiatica è un’erba molto conosciuta da chi si occupa di bellezza e benessere. A scoprire le sue virtù è stata la tradizione medicinale indiana che ne ha intuito le potenzialità nella cura di malattie della pelle e ulcerazioni. Proprietà della Centella asiatica: anticellulite La Centella asiatica è conosciuta soprattutto per la sua azione stimolante sulla circolazione ...

Dee Caffari - l’ambasciatrice degli oceani : «La Lotta alla plastica è un dovere di tutti» : “Salvare il mare” non è più solo un motto, ma una chiamata all’azione, un dovere. Lo sa bene chi con il mare ha stretto una relazione intima, una storia d’amore fatta di reciproco rispetto. Come Dee Caffari, l’unica donna ad aver intrapreso una navigazione in solitaria non-stop, attraversando il mondo in entrambi i sensi e circumnavigandolo senza sosta per ben tre volte. Lei è uno dei volti di North Sails e l’abbiamo ...

CarLotta Maggiorana : dopo Miss Italia sogna Sanremo e Ballando con le Stelle : Miss Italia si propone per Sanremo e Ballando con le Stelle: i sogni nel cassetto di Carlotta Maggiorana Grandi opportunità e nuovi progetti caratterizzeranno il percorso professionale della nuova Miss Italia nei prossimi mesi. Carlotta Maggiorana, dopo aver rischiato di perdere il titolo, è stata confermata di recente come legittima vincitrice del celebre concorso di bellezza […] L'articolo Carlotta Maggiorana: dopo Miss Italia sogna ...

Lardini : "Difficile produrre in Italia. Che fatica la Lotta alla burocrazia" : I fratelli titolari: dal 2019 i nostri abiti venduti online sul sito della società chiara baldi La collezione Lardini presentata a Pitti uomo 'Dal 2019 avvieremo le vendite online sul nostro sito. ...

CAROLYN SMITH/ La Lotta contro il cancro e la spinta alla solidarietà (Domenica in) : La lotta di CAROLYN SMITH contro il cancro non è ancora terminata. Oggi la coreagrafa e nota giudice di Ballando con le stella sarà ospite della puntata di Domenica in(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:23:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia - riscrivi la leggenda e vola in semifinale! Serve l’impresa d’antologia - asfalta la Polonia e credici : si Lotta fino alla fine : Con la forza della disperazione, con il cuore del leone indomito che non si abbatte, con la grinta dei Gladiatori che scendono nell’arena in battaglia con pochissime possibilità di vittoria ma che ci credono fino alla morte, con gli occhi della tigre e con l’aggressività dei mastini: vincere 3-0 con 15 punti di scarto complessivi, un risultato che ha i connotati dell’impresa mastodontica, che ha le sembianze di un Everest da ...

David Ermini eletto alla guida del CSM. Di Maio e Bonafede : Incredibile. Sistema Lotta contro di noi : Dal governo durissima reazione alla scelta del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. "Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd e' appena stato eletto. Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov'e' l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. E' incredibile", scrive su Facebook il vicepremier DI Maio--David Ermini, 59 ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia umiliata dalla Serbia - resa senza Lottare. Semifinali appese a un filo : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Serbia per 3-0 (25-15; 25-20; 25-18) all’esordio nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale è stata presa a pallate dai Guerrieri Slavi, demolita tecnicamente e psicologicamente in ogni frangente, surclassata in appena 90 minuti di gioco a senso unico in cui gli azzurri non sono mai riusciti a esprimerci ai livelli esibiti nelle ultime due settimane. I ...

Decreto Salvini : cosa prevede su immigrazione - sicurezza - Lotta alla criminalità organizzata : Il cosiddetto "daspo urbano", introdotto dal Decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017, si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli ...