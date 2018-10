Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018 Brindisi per lei durante la cena di

La pazzia di Stefano Sala. E Lory Del Santo lo umilia : I concorrenti del GFVip 3 sono stati invitati dal Grande Fratello a raccontare una serata pazza. Tra i racconti più piccanti quelli di Stefano Sala e Ivan Cattaneo, per entrambi serate bollenti con ...

Grande Fratello VIP - Lory Del Santo si commuove : “Sto combattendo” : Lacrime di Lory Del Santo al Gf Vip 2018 per il figlio Lory Del Santo si è commossa al Grande Fratello Vip 3. Sta reagendo positivamente (e in maniera sorprendente) a tutti gli stimoli della Casa, facendo gruppo e non isolandosi mai. Siamo sempre più convinti che abbia fatto la scelta giusta: il Gf Vip […] L'articolo Grande Fratello VIP, Lory Del Santo si commuove: “Sto combattendo” proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip : Daniele Bossari difende Lory Del Santo : Daniele Bossari difende Lory Del Santo dopo la sua decisione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A due mesi dalla morte del figlio Loren, che si è tolto la vita negli Stati Uniti a causa dell’anedonia, la showgirl ha deciso di partecipare al reality. Il suo ingresso dalla porta rossa però è stato accompagnato da accese polemiche e ha spaccato in due l’opinione pubblica. Se in tanti hanno apprezzato il gesto di Lory e sono ...

