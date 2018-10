L' originario vizio cattocomunista del Pd

huffingtonpost

(Di sabato 6 ottobre 2018) Chi conosce la storia del Partito Democratico e, ancor prima, del Partito Comunista di Enrico Berliguer, non si meraviglia più di tanto che la capogruppo comunale di Verona, Carla Padovani, sia un'attivista del movimento clericale cosiddetto "pro-vita", e, in quanto tale, si comporti.Il Pd è nato dalla fusione a freddo tra post-comunisti e democristiani di sinistra, tra i quali non mancavano i clericali "progressisti" pronti a continuare a difendere le loro posizioni nel nuovo partito. Quella fusione segnò l'assenza di laicizzazione del comunismo italiano, e della sua trasformazione in un movimento di sinistra fondato sui principi liberali e laici che erano sempre stati propri del socialismo democratico europeo.Non a caso, nel giro di breve tempo, scomparve nel Pd tutto il personale di origine laica e prese piede quello che si richiamava alla sinistra cristiana di ...