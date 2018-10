Lodo Guenzi giudice di X Factor | i fan dello Stato Sociale attaccano | ' Incoerente' Lui

Lodo Guenzi a X Factor - le motivazioni del cantautore di Nasci rockstar - muori giudice a un talent show : Poco più di un anno fa l'idea di Lodo Guenzi a X Factor sembrava scontrarsi con le posizioni critiche del cantautore de Lo Stato Sociale nei confronti dei talent tutti. Posizioni che oggi stridono con la scelta del cantautore di accettare di sostituire Asia Argento nella fase live della dodicesima edizione, al via dal prossimo 25 ottobre per 8 puntate, Nel marzo del 2017, presentando l'album Amore, lavoro e altri miti da sfatare, la band ...

«Tale e Quale Show 2018» : vince la Roberta Bonanno-Katy Perry (con l'ombra di Lodo Guenzi)

Lodo Guenzi giudice a X Factor. Disse : "Non mi interessa - in tv talento è svilito" : "Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano". A pronunciare questa precisa e argomentata critica nei confronti di X Factor è stato, nel febbraio scorso in un'intervista al ...

Chi è Lodo Guenzi - il nuovo giudice di X Factor 12 : (foto: Getty) È finalmente terminata la ridda di voci che si sono susseguite in questi mesi sul possibile quarto giudice della dodicesima edizione di X Factor. Dopo lo scandalo sessuale che aveva colpito a metà agosto la designata Asia Argento, ancora attualmente in onda con le puntate di bootcamp e home visit, l’attrice e Sky avevano consensualmente deciso di non continuare la loro collaborazione per non penalizzare i concorrenti. Per ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto superare”. Ma in tanti lo criticano : “X-Factor è una strada molto veloce, molto pericolosa ma molto illuminata”. Lodovico “Lodo” Guenzi accetta l’investitura da nuovo giudice del talent di Sky sostituendo Asia Argento, e i social si dividono. Arriva attorno a metà pomeriggio il lungo post di Lodo su Instagram corredato da foto vintage con lui alla chitarra e sullo sfondo i suoi compagni de Lo Stato Sociale. “Da sempre la nostra vocazione è portare un’alterità nel sistema, non fare ...

