Lodo Guenzi a X Factor | le motivazioni del cantautore di Nasci rockstar | muori giudice a

«Tale e Quale Show 2018» : vince la Roberta Bonanno-Katy Perry (con l’ombra di Lodo Guenzi) : Gianni Morandi - Massimo Di CataldoLo Stato Sociale - Andrea AgrestiRenato Zero - Vladimir LuxuriaKaty Perry - Roberta BonannoIva Zanicchi - Alessandra DrusianMick Jagger - Giovanni VerniaSandra Mondaini - Antonella EliaJustin Timberake - Antonio MezzancellaRocky Roberts - Raimondo TodaroNatalia Imbruglia - Matilde BrandiScialpi - Mario ErmitoCher - Guendalina TavassiLa canzone è difficile, una nota sbagliata e la melodia crolla. Eppure Roberta ...

Lodo Guenzi giudice a X Factor. Disse : "Non mi interessa - in tv talento è svilito" : "Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano". A pronunciare questa precisa e argomentata critica nei confronti di X Factor è stato, nel febbraio scorso in un'intervista al ...

Chi è Lodo Guenzi - il nuovo giudice di X Factor 12 : (foto: Getty) È finalmente terminata la ridda di voci che si sono susseguite in questi mesi sul possibile quarto giudice della dodicesima edizione di X Factor. Dopo lo scandalo sessuale che aveva colpito a metà agosto la designata Asia Argento, ancora attualmente in onda con le puntate di bootcamp e home visit, l’attrice e Sky avevano consensualmente deciso di non continuare la loro collaborazione per non penalizzare i concorrenti. Per ...

X Factor 2018 - Francesco Baccini lancia una frecciatina a Lodo Guenzi : ecco cosa ha scritto : di Ida Di Grazia Dopo settimane d'attesa Sky ha ufficializzato l'arrivo di Lodo Guenzi come nuovo giudice di X Factor 2018 in sostituzione di Asia Argento. Una scelta che ha scatenato le reazioni del ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto superare”. Ma in tanti lo criticano : “X-Factor è una strada molto veloce, molto pericolosa ma molto illuminata”. Lodovico “Lodo” Guenzi accetta l’investitura da nuovo giudice del talent di Sky sostituendo Asia Argento, e i social si dividono. Arriva attorno a metà pomeriggio il lungo post di Lodo su Instagram corredato da foto vintage con lui alla chitarra e sullo sfondo i suoi compagni de Lo Stato Sociale. “Da sempre la nostra vocazione è portare un’alterità nel sistema, non fare ...

