Lo United non ha dubbi | ' Mourinho ha la nostra fiducia'

Calciomercato - Pogba sempre più lontano dallo United : non solo il Barça sul francese : Il rapporto con Mourinho è ormai deteriorato, così per Pogba la permanenza all’Old Trafford potrebbe essere agli sgoccioli. Già in estate il campione del mondo è stato avvicinato dal Barcellona, che ha tentato un abboccamento senza successo, mentre poi si sono fatte strada voci sul possibile ritorno del centrocampista alla Juventus. Nelle ultime ore, però, è emerso un forte interessamento del Paris Saint Germain, che tra ...

Manchester United - Mourinho : “Non dico cosa penso della mia rosa” : “Per me è difficile dire cosa penso della squadra, se lo facessi riceverei ancora più critiche da parte della stampa, ma quando lo scorso anno siamo arrivati secondi ho parlato di grande stagione“. Ognuno interpreti come meglio crede le parole di Josè Mourinho, ma di sicuro le dichiarazioni rilasciate al termine dello 0-0 casalingo di ieri contro il Valencia nella seconda gara di Champions League, la dicono lunga sul momento ...

Manchester United - Shearer 'Pogba non è degno di questa maglia' : ROMA - 'Paul Pogba è l'acquisto più costoso nella storia del club ma non avrebbe neanche pulito gli scarpini alle grandi stelle che hanno giocato al Manchester United '. È il duro attacco dell'ex ...

Crisi United - Mourinho punge la squadra : 'Qualcuno sembra che non abbia perso una partita...' : Manchester, la città dai due stati d'animo. Già, almeno calcisticamente parlando. Da una parte, sponda City, si esulta per il primo post in classifica, conquistato nell'ultimo turno di campionato ...

Manchester United - Mourinho su Pogba : 'Non vi racconto cosa è successo - ma domani gioca' : Dopo le polemiche nel corso della settimana tra Mourinho e Pogba , culminate con la nomina di vice-capitano revocata al francese, l'allenatore del Manchester United è tornato sulla questione durante ...

Juve - Paratici : "Finché Pogba è del Manchester United - meglio non parlarne..." : Chissà se Paul Pogba è ancora presente nella chat dello spogliatoio bianconero, frequentata con assiduità anche dopo l'addio nell'estate 2016. In questi giorni, comunque, la voce di un suo ritorno ...

Scintille Cantona-Mourinho - il francese durissimo con lo Special One : “non è adatto per lo United” : L’ex attaccante francese si è scagliato contro lo Special One, definendolo non adatto a guidare il Manchester United Non corre buon sangue tra Eric Cantona e José Mourinho, le ultime dichiarazioni dell’ex attaccante lo confermano. Intervistato dal quotidiano domenicale Daily Mail, il francese non le ha mandate a dire allo Special One, utilizzando frasi davvero molto forti. LaPresse/PA “Mou non è adatto per lo United. Pep ...

