LIVE Civitanova-Modena volley | Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA | seconda semifinale

(Di sabato 6 ottobre 2018) Buonasera e benvenuti alladidelladimaschile. Al PalaBarton di Perugia si gioca una grande classica della pallavolo nostrana, le due squadre si fronteggiano per un posto nell’atto conclusivo della prima competizione stagionale da disputare domani contro la vincente di Perugia-Trento. La Lube parte con i favori del pronostico trascinata dai suoi “cubani”: Osmany Juantorena di banda dopo aver dato l’addio alla Nazionalesarà affiancato dalla grande novità Leal prossimo a diventare brasiliano mentre al centro esordisce il colosso Simon, l’uomo in più dei cucinieri trascinati anche dalla nuova regia di Bruninho, grande ex della partita. I Canarini, invece, ripartono dalla panchina di Julio Velasco e da Ivan Zaytsev schierato come opposto, l’ex Christenson in cabina di ...