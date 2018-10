Lisa Fusco | confessione choc a Verissimo | il suo incredibile dramma C’entra il suo

Lisa Fusco piange a Verissimo e poi svela : “Sono arrabbiata con Signorini” : Verissimo, l’intervista a Lisa Fusco: la Subrettina potrebbe non tornare al Grande Fratello Vip Lisa Fusco è stata ospite a Verissimo per raccontare la sua prima e unica settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra un racconto e una confessione, la Subrettina è scoppiata a piangere. La napoletana non è riuscita a reggere […] L'articolo Lisa Fusco piange a Verissimo e poi svela: “Sono arrabbiata con ...

Lisa Fusco contro le fan della De Lellis e l’omofobia di Silvestrin : Lisa Fusco furiosa con le fan di Giulia De Lellis a Verissimo Lisa Fusco è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 6 ottobre. La prima eliminata della terza edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua breve ma intensa esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Euforica, inebriante, 1,48 senza tacchi, la Subrettina ha svelato anche alcuni aneddoti riguardo la sua altezza che è stato un vero e proprio ...

La mamma di Lisa Fusco/ Chi è? "La cosa che la rende felice è avermi vicina" : Lisa Fusco ha parlato diverse volte della sua amatissima madre, tracciando il ritratto di una donna amorevole e premurosa. Ecco tutte le info (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:25:00 GMT)

Lisa Fusco - la soubrettina. Ma Anna? La sorella dell'ex gieffina vip è pazzesca : Anna Fusco è laureata in ''Scienze umanistiche'' e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziando a lavorare in televisione e in teatro. Ha partecipato a fiction di successo come '...

Lisa Fusco - la soubrettina del GF Vip. Ecco la sorella Anna : Dopo essere stata eliminata alla seconda puntata del Grande Fratello Vip, perdendo al ballottaggio contro Enrico Silvestrin, Lisa Fusco è tornata alla via di tutti i giorni. Ospite di Barbara D’Urso, la soubrettina si è scagliata contro le fan di Giulia De Lellis (le bimbe di Giulia) che si sarebbero legate al dito il sostegno che nella scorsa edizione del GF Vip Lisa Fusco ha dato a Cristiano Malgioglio contro la loro beniamina e ...

Grande Fratello 16 - la sorella di Lisa Fusco fra i concorrenti? : La produzione del Grande Fratello è una macchina da guerra senza fine. Nonostante la versione vip del reality show sia iniziata da meno di 2 settimane, Barbara d'Urso (confermata alla conduzione della sedicesima edizione) è già al lavoro per la scelta dei concorrenti che andranno a comporre la rosa degli inqulini per la versione nip del reality show, di ritorno in primavera su Canale 5.Fra coloro che potrebbero aprire la porta rossa della ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : 'Perché mi hanno eliminata?'. Tira in ballo Barbara D'Urso - caos a Mediaset : Sono pronta anche all'uscita definitiva dal mondo della tv. Il Gf Vip era il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv!'. Ce ne faremo una ragione.

