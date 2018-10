L' interesse nazionale dell' Italia non è a Pechino Parla il prof Sapelli

Combinata nordica - gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale in raduno a Predazzo : Gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale a Predazzo per tre giorni di test Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato otto atleti delle squadre B e C di interesse nazionale per il raduno che si tiene a Predazzo (Tn) da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Si tratta di Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Samuele Comazzi, Iacopo Bortolas, Manuel Facchini, Emanuele Meneghetti, Arianna Sieff e Annika Sieff, che saranno ...

Brasile - l’incendio del museo nazionale è il simbolo del disinteresse e dell’abbandono : Vedere le fiamme che divorano i reperti, di cui alcuni unici al mondo, del Museu Nacional di Rio, è un trauma. La perdita è incalcolabile non solo per il Brasile, ma per tutta l’umanità. Ma il problema è a monte, molto a monte. Non si tratta solo della mancanza di acqua per spegnere l’incendio e della mancanza di sistemi di allarme adeguati. Sono almeno 8 gli edifici storici andati in fiamme in Brasile negli ultimi dieci anni. Un ...