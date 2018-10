L’incredibile storia di Lady Stalker - la nonna diabolica per amore : Per catturare Lady Stalker Luca Serafini ci ha messo tre anni. Tre anni di lavoro e di ricerche e due viaggi in Galles per conoscere lei, Joan Sumpton, Lady Stalker appunto, protagonista di una storia che sembra appartenere a un'altra epoca e a un"altra umanità. La storia di una donna, come spiegherà il suo avvocato davanti ai magistrati che la dovevano giudicare che "fino all"età di 80 anni è stata una cittadina modello dalla fedina penale ...

L'incredibile storia di Bernhard e Maria - 53 e 13 anni - vissuti per 5 anni da padre e figlia - ma erano amanti : Lui 53 anni, lei 13. Fuggono assieme dalla Germania nel 2013 per rifugiarsi a Licata, in Sicilia, spacciandosi come padre e figlia. Vivono per la strada, prima in una tenda senza mai chiedere l'elemosina; poi vengono adottati dai cittadini licatesi che gli offrono un tetto. Dopo 5 anni, Maria Henselmann, diventata maggiorenne fugge da lui, Bernhard Manfred Haase, per tornare dalla sua famiglia a Friburgo. Si scopre dunque che i due erano amanti ...

L'incredibile storia di Bernhard e Maria - 53 e 13 anni - vissuti per 5 anni da padre e figlia e che invece erano amanti : Lui 53 anni, lei 13. Fuggono assieme dalla Germania nel 2013 per rifugiarsi a Licata, in Sicilia, spacciandosi come padre e figlia. Vivono per la strada, prima in una tenda senza mai chiedere l'elemosina; poi vengono adottati dai cittadini licatesi che gli offrono un tetto. Dopo 5 anni, Maria Henselmann, diventata maggiorenne fugge da lui, Bernhard Manfred Haase, per tornare dalla sua famiglia a Friburgo. Si scopre dunque che i due erano amanti ...

Citroën - la storia siamo noi l incredibile storia delle sospensioni a prova di uova" : Scartati i sistemi ritenuti poco efficaci e quelli troppo onerosi, la scelta cadde sulle molle elicoidali ma in una configurazione unica al mondo in grado di adattarsi al meglio a quanto richiesto ...

Il Relitto sulla spiaggia di Zante - l’incredibile storia del naufragio che creò un luogo unico : La spiaggia del Relitto sull'Isola di Zante in Grecia, dove oggi è crollato un costone, prende il nome da una nave che dal 1980 si trova sulla sua sabbia bianca di questo luogo unico al mondo. L'incredibile storia della motonave Panagiotis che scappò con un carico di sigarette di contrabbando dalla Turchia e finì per essere ricoperta di sabbia.Continua a leggere

Bradley Cooper e Lady Gaga a Venezia 75 presentano A Star Is Born : “Una bellissima storia e un’esperienza incredibile” : Bionda platino e vestita di bianco, ma non è Marilyn Monroe: Lady Gaga a Venezia 75 ha stupito tutti con una candida mise estiva, sfoggiata al Lido in occasione della Mostra del Cinema 2018. La popStar e attrice ha infatti presentato insieme a Bradley Cooper il film A Star Is Born, remake dell’omonimo musical portato al successo dalle interpretazioni di Judy Garland negli anni ‘50 e da Barbra Streisand negli anni ‘70. Gaga è arrivata a ...