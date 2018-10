Liga | Alaves-Real Madrid 1-0 | i Blancos non sanno più segnare Decide Garcia

Deportivo Alaves vs Real Madrid - Formazioni Ufficiali La Liga 06-10-2018 : La Liga 2018-2019, 8^ giornata: le Formazioni Ufficiali di Deportivo Alaves-Real Madrid in programma alle ore 18.30. Bale al fianco di Benzema in attacco per le Merengues.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Le Formazioni Ufficiali della partita.Le Formazioni Ufficiali di Deportivo Alaves-Real MadridAlaves ...

Pronostico Deportivo Alaves vs Real Madrid - La Liga 6-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Deportivo Alaves e Real Madrid?Dopo cinque turni da imbattuto, per il ...

Pronostico Deportivo Alaves vs Getafe - La Liga 27-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Deportivo Alaves-Getafe, giovedì 27 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Deportivo Alaves-Getafe, giovedì 27 settembre. Sfida dal sapore particolare quella che andrà in scena all’Estadio de Mendizorroza tra due sorprese del torneo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Deportivo Alaves e Getafe?Il Deportivo Alaves ha centrato la terza vittoria ...

Liga : il Barcellona riparte da Messi - 3-0 all’Alaves : Il Barcellona riparte da Messi. Nella prima giornata della Liga spagnola, in una stagione che non vedrà più il confronto a distanza con il rivale Cristiano Ronaldo passato dal Real Madrid alla Juve, il Barcellona vince in casa 3-0 grazie ad una doppietta del suo asso argentino e al gol di Coutinho. La prima rete di Messi nella Liga quest’anno arriva su una punizione calciata raso terra al 19′ della ripresa. Poi il gol del 2-0 ...