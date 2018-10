LG G5 l’aggiornamento ad Android Oreo è iniziato in Italia solo Vodafone

Nokia 6.1 e 6.1 Plus - Nokia 8 e Sirocco Android Pie 9.0 : le tempistiche dell’aggiornamento : Ecco le tempistiche ufficiali dell’aggiornamento ad Android Pie 9.0 per i Nokia 6.1 e 6.1 Plus e per i top di gamma Nokia 8 e 8 Sirocco: i dettagli.Quando il mio smartphone Nokia sarà aggiornato (se lo sarà) alla nuova versione software Android Pie 9.0?Se vi state ponendo questa domanda, sappiate che tutti i nuovi smartphone del 2018, tra cui quelli di fascia bassa come i Nokia 5.1, Nokia 3.1 e 2.1 saranno aggiornati all’ultima ...

Your Phone per Android : come ottenere l’aggiornamento a Windows 10 ed utilizzare subito la nuova app : Microsoft ha lanciato ieri sera i suoi ultimi prodotti e in concomitanza ha presentato anche il nuovo aggiornamento a Windows 10 che introduce una grande novità pensata per gli utenti Android.La nuova funzione introdotta con Windows 10 si chiama Your Phone, il tuo telefono, ed è in grado di connettersi automaticamente via wifi ai dispositivi Android per accedere ad alcune funzionalitàYour Phone per Android, come funziona e come utilizzarlo ...

Nokia 7 Plus : è iniziato l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 finale : Nokia 7 Plus sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi feedback positivi.Alla fine come promesso da HMD Global, il Nokia 7 Plus è diventato di fatto il primo smartphone della compagnia finlandese ad utilizzare il sistema operativo Android Pie 9.0 in versione finale.Nokia 7 Plus disponibile l’aggiornamento ad Android Pie 9.0: i dettagliFacendo parte del ...

Galaxy J7 2017 l’aggiornamento Android Oreo 8.1 disponibile in Italia : i dettagli : Samsung ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.1 per i Galaxy J7 2017 No Brand in Italia: ecco i dettagli sul nuovo firmware. Segnaliamo a tutti i possessori Italiani di un Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F NO Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, che è disponibile l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1.Samsung Galaxy J7 2017 ecco Android Oreo 8.1: i dettagli sul nuovo firmwareInfatti ...

Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie : partito il roll out dell’aggiornamento : Il ritardo annunciato qualche giorno fa da HMD è stato breve perché l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Nokia 7 Plus da oggi è disponibile al download, dopo alcuni mesi di test in beta. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G5S Plus inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Motorola Moto G5S Plus è una versione potenziata del Moto G5 Plus, uscita circa un anno fa: uno schermo più grande e alcune […] L'articolo Motorola Moto G5S Plus inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Bel segnale Huawei sull’aggiornamento Android Pie? Test Huawei Mate 10 Lite sorprendente : Sorprende non poco in queste ore una notizia che coinvolge il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite e che potrebbe aprire scenari estremamente interessanti per moltissimi prodotti disponibili sul mercato, in riferimento alla complessa compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come abbiamo notato anche pochi giorni fa, parlandovi della seconda beta ufficiale per il pacchetto software, fino a questo momento si è ragionato come ...

Pronto su OnePlus 6 l’aggiornamento Android Pie : link utili - feedback e tempi di uscita per tutti : Grandi novità oggi 22 settembre per i tantissimi utenti che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 e che, per forza di cose, sono in attesa di testare i punti di forza dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come riportato da The Android Soul, infatti, il produttore asiatico ha dato il via al rollout del pacchetto software, al punto che anche qui in Italia nelle ultime ore qualcuno è riuscito a procedere con l'installazione. Ci ...

Oneplus 6 sta ricevendo l’aggiornamento Android Pie 9.0 : ma non per tutti : Oneplus 6 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento Android Pie 9.0 stabile e finale: ma attenzione al momento non è ancora disponibile per tutti!Sembra che la fase beta testing di Android Pie 9.0 per l‘Oneplus 6 sia del tutto finita, dato che lo smartphone cinese sta iniziando proprio in queste ultime ore a ricevere l’aggiornamento finale e stabile.Un comunicato ufficiale diffuso dal personale di Oneplus afferma che il modello ...

Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo Android 8.1 Oreo, con la Samsung Experience 9.5. Il roll-out è iniziato in Spagna. L'articolo Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 5S Plus inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : Così come promesso da Lei Jun, CEO di Xiaomi, l'azienda cinese ha avviato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi 5S Plus L'articolo Xiaomi Mi 5S Plus inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Ben 4 modelli Huawei ed Honor con la beta 2 dell’aggiornamento Android Pie dal 21 settembre : Si registra oggi 21 settembre un altro step molto importante in vista della distribuzione definitiva ed ufficiale dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per modelli Huawei ed Honor. Dopo aver preso atto delle dichiarazioni del produttore asiatico per quanto riguarda un modello specifico, vale a dire il P20 che nei prossimi giorni vedrà arrivare il pacchetto software su tutti i prodotti disponibili sul mercato direttamente via OTA, ...

Probabile data di uscita per Android Pie su OnePlus 6 : scatta il countdown per l’aggiornamento : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti per quanto riguarda il cosiddetto OnePlus 6, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per uno degli smartphone più evoluti sul mercato dal punto di vista hardware. Quanto manca alla distribuzione definitiva dopo la beta di cui vi ho parlato nello scorso fine settimana con un articolo apposito e la terza ufficiale che invece ha visto la luce proprio nelle ...

Prima alternativa per Samsung Galaxy S7 con l’aggiornamento Android 9.0 : dettagli su LineageOS 16.0 : Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S7 non rientrerà tra gli smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per vie ufficiali. Del resto, dopo aver toccato con mano in poco più di un anno Nougat ed Oreo si tratta di una valutazione che per certi versi ci possa tranquillamente stare da parte del produttore coreano. Insomma, a differenza delle polemiche sollevate da utenti di altri ...