Let’s Sing 2019 | Svelata la Tracklist

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ravenscourt e Voxler hanno annunciato laufficiale dell’attesissimo nuovo capitolo della serie di successo di Let’s. I giocatori possono scegliere tra diversi brani di successo per realizzare i loro sogni e diventare delle superstar. Let’s: LadelCon brani di artisti come Rita Ora con “Anywhere”, Shawn Mendes con “There’s Nothing Holdin’ Me Back” o DNCE con “Cake By The Ocean”, Let’sha qualcosa da offrire ad ogni futura superstar. Ma non è tutto! Let’sconterrà anche brani di successo come “Mamma Mia” degli ABBA, “Scared To Be Lonely” di Martin Garrix & Dua Lipa, “Green Light” di Lorde e “Don’t Speak” dei No Doubt. Sei pronto ad ampliare ...