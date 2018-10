Lele dei Negramaro è fuori pericolo | ultimi positivi aggiornamenti | il chitarrista

Il chitarrista dei Negramaro recupera coscienza : lieve miglioramento per Lele : Le condizioni di salute di Emanuele Spedicato , chitarrista dei Negramaro colpito poche settimane fa da un'emorragia cerebrale , sono in lieve ma continuo miglioramento. Lo rivela il bollettino medico,...

Lele Spedicato migliora - le news nel messaggio dei Negramaro : Lele Spedicato sta meglio, le condizioni di salute del chitarrista dei Negramaro migliorano di giorno in giorno dopo l'ictus che lo ha colpito lo scorso 17 settembre. Emanuele Spedicato è ricoverato ...

Il dramma dei Negramaro e Lele Spedicato - la band più unita che mai : “Le due settimane più difficili della nostra storia” : Sono stati giorni terribili quelli vissuti dai Negramaro e Lele Spedicato a partire da quel 17 settembre che ha visto il ricovero d'urgenza del chitarrista a Lecce, nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Vito Fazzi, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito durante un allenamento in piscina. In lenta ripresa ma ancora in prognosi riservata, il chitarrista dei Negramaro resta ricoverato in rianimazione, sotto costante controllo ...

Migliorano le condizioni di Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro : Sono 'in lieve ma continuo miglioramento le condizioni di salute' di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che dallo scorso 17 settembre è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce ...

Migliorano le condizioni di Lele dei Negramaro : Continua - e, anzi, cresce - il cauto ottimismo intorno alle condizioni di Lele Spedicato , chitarrista dei Negramaro che, lo scorso 17 settembre, è stato colpito da emorragia cerebrale. Secondo ...

Lento miglioramento per Lele Spedicato dei Negramaro - prime risposte agli stimoli : gli ultimi dettagli : Lele Spedicato dei Negramaro sta migliorando. Queste le ultime notizie arrivate dal Quotidiano di Puglia, che parlano di reazione volontaria agli stimoli fatte registrare negli ultimi giorni. Il chitarrista della band salentina si trova ancora in condizioni di coma farmacologico in modo da preservare le condizioni neurologiche. L'artista si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dal giorno 17 settembre, quando è stato trasportato ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio/ Ultime notizie - migliorano le condizioni del chitarrista : Lele Spedicato sta meglio. Ultime notizie, migliorano le condizioni del chitarrista dei Negramaro, colpito lo scorso 17 settembre da un'emorragia cerebrale(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:56:00 GMT)

Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro sta meglio : news dall’ospedale : Negramaro, come sta il chitarrista Lele Spedicato: ultime news e aggiornamenti dall’ospedale Buone notizie per i fan dei Negramaro. Migliorano le condizioni di salute di Lele Spedicato, il chitarrista ricoverato nell’ospedale di Lecce dallo scorso 17 settembre in seguito ad un’emorragia cerebrale. I medici hanno fatto sapere che il musicista sta meglio e sta rispondendo […] L'articolo Lele Spedicato, il chitarrista dei ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio : la bella notizia negli ultimi giorni : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele "Lele" Spedicato, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una emorragia cerebrale, da qualche giorno risponde agli stimoli in maniera intenzionale--La notizia del miglioramento dello stato di salute di Lele Spedicato è stata confermata da fonti mediche dopo essere circolata nella cerchia più stretta del chitarrista dei ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio - cresce la speranza : cosa è successo negli ultimi giorni : Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele 'Lele' Spedicato , ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una emorragia ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio : cresce la speranza : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele "Lele" Spedicato, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una...

Lele Spedicato dei Negramaro - le ultime notizie a una settimana dal ricovero : Come sta Lele Spedicato ? Il chitarrista dei Negramaro è stato ricoverato una settimana fa, e i fan continuano a chiedere degli ultimi aggiornamenti sulla sua salute. 'È passata già una settimana, ...

Lele Spedicato dei Negramaro - news a una settimana dal ricovero : Come sta Lele Spedicato ? Il chitarrista dei Negramaro è stato ricoverato una settimana fa, e i fan continuano a chiedere degli ultimi aggiornamenti sulla sua salute. 'È passata già una settimana, ...

«Lele vi abbraccerebbe tutti». Il messaggio commovente della moglie del chitarrista dei Negramaro : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaro«Grazie ad amici vicini e lontani a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. ...