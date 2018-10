Legion Run 2018 | la corsa tra fango e ostacoli a Roma GALLERY

6 ottobre - Legion Run Roma : anche 10 ostacoli a misura di bimbo per piccoli legionari : Sabato 6 ottobre 2018 le Legioni tornano a Roma Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Atleticom presenta la terza Roma Legion Run, l’entusiasmante prova OCR non competitiva di 5 km con 21 ostacoli di fango, fuoco, acqua, filo spinato e ghiaccio da superare insieme alla propria Legione. Non è una competizione, ma una gara unica nel suo genere, studiata per offrire ai partecipanti l’opportunità di impegnarsi oltre i propri limiti ...