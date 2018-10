Le verità nascoste e indicibili raccontate dai due Nobel per la Pace

Le 'verità nascoste' : dal Medioriente guardando al Mediterraneo - il punto di vista dell'esperto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Marco Bocci e Solo prendono il posto de Le verità nascoste : le repliche sostituiscono la serie spagnola : Marco Bocci e Solo tornano su Canale 5 con le repliche della prima stagione in attesa della seconda in onda da fine settembre, salvo cambiamenti. La serata del venerdì sarà ancora dedicata all'alta tensione Solo che questa volta non saranno i misteri di Paula e de Le Verità Nascoste a tenere compagnia al pubblico ma toccherà a Marco Bocci farlo. L'attore tanto amato per il suo ruolo in Squadra Antimafia è riuscito a portare a casa importanti ...

Replica Le verità nascoste : anche l'ultima puntata non è disponibile su Mediaset Play : Ieri sera in prima visione su Canale 5 è andato in onda l'ultimo appuntamento con la fiction Le Verità Nascoste. La serie tv spagnola in queste settimane di programmazione ha registrato un ascolto che si aggira intorno al milione e mezzo di spettatori con uno share dell'8-9%: numeri decisamente bassini anche se accettabili per il prime time estivo di Canale 5. Chi non ha seguito l'ultima puntata di ieri sera in tv, non potrà rivederla in ...

Ascolti TV | Venerdì 3 agosto 2018. Il finale di Velvet all’11.3% - Le verità nascoste 9.5% : Velvet collection Su Rai1 l’ultima puntata di Velvet Collection ha conquistato 1.802.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale 5 l’ultimo episodio di Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.466.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 876.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 828.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

Ascolti tv ieri - Le verità nascoste vs Velvet Collection | Dati Auditel 3 agosto 2018 : Gli Ascolti tv di ieri, 3 agosto 2018, hanno messo in luce il vincitore della prima serata assegnando così un punti importante per l’ennesima sfida disputatasi fra Velvet Collection e Le verità nascoste. Fino ad ora l’ammiraglia Mediaset ha dovuto incassare cocenti sconfitte. Come sarà andata questa volta? Bando alle chiacchiere ed ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 3 agosto 2018 +++ Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 CIRCA +++ ...

Le verità nascoste / Anticipazioni 3 agosto : la morte di Cirilo svela l'identità di Paula (finale di stagione) : Le Verità Nascoste, Anticipazioni ultima puntta 3 agosto 2018: Fernando rivela che cosa è accaduto alla vera Paula, in seguito all'arresto. Finale di stagione(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 23:01:00 GMT)

Le verità nascoste - il finale della fiction spagnola : anticipazioni : La verdad, Le verità nascoste, con la decima puntata giunge alla conclusione sciogliendo gli enigmi che in queste settimane hanno tenuto incollati i fan alla sedia sia in Italia sia in Spagna con cui ha la quasi contemporaneità della messa in onda. La decima puntata in onda venerdì 3 agosto alle 21,15 su Canale 5 rappresenta il capitolo finale. Le verità nascoste, puntata 10 anticipazioni Al funerale di Enrique, l’intera famiglia riappare ...

