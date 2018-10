Le tappe per l' approvazione definitiva del Documento di economia e finanza

Percorso Giro d’Italia 2019 - tutte le tappe e le anticipazioni. Presenti 3 cronometro - Colle delle Finestre e Mortirolo per fare la storia : A fine ottobre verrà presentato ufficialmente il Percorso del Giro d’Italia 2019 ma nel frattempo continuano a emergere anticipazioni, indiscrezioni e rumors su come sarà il tracciato della Corsa Rosa. Di seguito le possibili 21 tappe che vedremo dall’11 maggio al 2 giugno. PRIMA TAPPA (11 MAGGIO), BOLOGNA-BOLOGNA: Frazione già presentata ufficialmente, sarà una cronometro individuale di 8,2 chilometri con arrivo al Santuario ...

F1 – Verstappen durissimo in Giappone : “non sono per nulla soddisfatto” : Max Verstappen nero in volto dopo le Fp2 del Gp del Giappone: le parole dell’olandese della Red Bull E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: sulla pista di Suzuka è stato un incredibile Lewis Hamilton a chiudere in testa alla classifica dei tempi, seguito nelle Fp2 dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da e da Sebastian Vettel. E’ quella di Max Verstappen la miglior Red Bull nelle Fp2, ...

tappetini per auto - come pulirli nel migliore dei modi? : I Tappetini delle auto sono a contatto con i piedi di tutte le persone che entrano nell'abitacolo. Proprio per questo, sono la parte dell'automobile che maggiormente si sporca. pulirli nel migliore ...

Manovra finanziaria 2019 : le prossime tappe per approvazione - : Dal varo della nota di aggiornamento al Def al via libera definitivo alla Manovra economica. Tutte le tappe della sessione di bilancio 2018

Percorso Olimpiadi Tokyo 2020 ciclismo : tracciato per scalatori puri - c’è il Monte Fuji. Occasione per i big da gare a tappe : Terminato il Mondiale di Innsbruck, uno dei più duri dell’ultimo ventennio, si inizia già a pensare al prossimo appuntamento per scalatori: se la rassegna iridata dello Yorkshire sarà dedicata agli uomini da classiche, le Olimpiadi di Tokyo invece presenteranno un Percorso ideale per i big da gara a tappe. Resistenza, forza in salita e tanta classe serviranno a colui che si aggiudicherà la medaglia d’oro a Cinque Cerchi. Andiamo a ...

F1 - Verstappen su di giri dopo il quinto posto di Sochi : “non mi aspettavo questa super rimonta” : Il pilota olandese è tornato sulla prestazione fornita a Sochi, che gli ha permesso di chiudere al quinto posto dopo essere partito penultimo Una rimonta pazzesca, partita già dal primo giro e completata all’ottavo, con il quinto posto ottenuto alle spalle di Raikkonen. Gara da ricordare per Max Verstappen che, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, piazza una piccola impresa che aumenta la considerazione dell’olandese ...

F1 – Che batosta per Verstappen : ancora una penalizzazione per Max a Sochi : ancora una penalizzazione per Max Verstappen a Sochi: l’olandese della Red Bull sanzionato per non aver rispettato la bandiera gialla in Q1 Non c’è pace per Max Verstappen: l’olandese della Red Bull, già penalizzato per la decisione della Red Bull di omologare un nuovo motore Renault e per la sostituzione del cambio, è stato nuovamente sanzionato a Sochi dopo le qualifiche del Gp di Russia. Photo4 / LaPresse 3 posizioni ...

F1 - Red Bull verso una pesante penalità a Sochi : brutte notizie per Verstappen e Ricciardo : La Red Bull va verso la sostituzione del motore sia di Verstappen che di Ricciardo, costringendo dunque i propri piloti a partire dal fondo dello schieramento Non sarà un week-end facile quello di Sochi per Ricciardo e Verstappen, la Red Bull infatti è intenzionata a sostituire entrambi i motori delle proprie monoposto, obbligando l’australiano e l’olandese a partire dal fondo della griglia. Una scelta dettata dal fatto che la ...

Weekend tra Basilicata e Campania : le tappe da non perdere : Q8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoQ8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoQ8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoQ8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoQ8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoQ8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoQ8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoQ8 - il tour Porsche da Matera a SorrentoLombardia, Veneto, Lazio e ora Basilicata e Campania: ha fatto rotta verso sud la nuova tappa del tour italiano di ...

F1 - compleanno in pista per Verstappen : “a Sochi un Gp particolare - vorrei poter fare una gara da ricordare” : Il pilota olandese compirà 21 anni proprio domenica in occasione del Gp di Sochi, l’obiettivo è quello di compiere una prestazione da ricordare Ventuno anni da compiere domenica, proprio in occasione del Gp di Sochi. Max Verstappen vuole farsi un regalo, provando a compiere una grande prestazione per rendere questa gara indimenticabile. Photo4 / LaPresse La possibile penalità a cui dovrebbe andare incontro la Red Bull potrebbe ...

F1 - Ricciardo non perde la sua ironia : “Verstappen fa il compleanno domenica? Gli dedicherò la vittoria” : Il pilota australiano ha scherzato sul compleanno di Verstappen, sottolineando come potrebbe dedicargli la vittoria per farlo contento L’annuncio del suo passaggio alla Renault ha spinto la Red Bull a chiudere completamente i rapporti con Daniel Ricciardo, costretto a vivere da separato in casa questi ultimi mesi del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse L’australiano però non ha perso la sua ironia, una caratteristica che lo ...

Giro d’Italia 2019 : il possibile percorso e tutte le tappe. Partenza da Bologna - salite durissime e tre cronometro : tutte le anticipazioni : Ieri sono state ufficialmente presentate tre tappe del Giro d’Italia 2019, la Grande Partenza sarà a Bologna il prossimo 11 maggio con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che prevede nel finale la durissima salita al Santuario della Madonna di San Luca (due chilometri con pendenze medie in doppia cifra). Nel frattempo si susseguono le voci sul possibile percorso della Corsa Rosa, non mancano le varie anticipazioni e ipotesi in ...

