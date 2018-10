Le elezioni brasiliane parlano anche di noi Ecco perché

huffingtonpost

: Nuovo #NAFTA e elezioni in #Brasile: quale impatto sulle #valute? - siulisse : Nuovo #NAFTA e elezioni in #Brasile: quale impatto sulle #valute? - queerfeminist : RT @TMWItalia: 54 candidat* nelle elezioni Brasiliane di domenica contro 5 delle passate elezioni. Tra le candidature anche quella della gi… - TMWItalia : 54 candidat* nelle elezioni Brasiliane di domenica contro 5 delle passate elezioni. Tra le candidature anche quella… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Dopo 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori (PT), simbolicamente conclusi dai Mondiali di calcio e dalle Olimpiadi, in Brasile gli ultimi due anni hanno visto approfondirisi la crisi economica e istituzionale: nel 2016 si è insediato il governo Temer, a seguito del "golpe istituzionale" ai danni di Dilma Rousseff, mentre solo pochi mesi fa è stato incarcerato l'ex presidente Lula ("Le élites non possono tollerare chei poveri stiano meglio").Questa l'opinione più diffusa a sinistra su quello che è ritenuto un processo chiaramente politico: sarebbe stato candidato, largamente favorito nei sondaggi, per ledi domani. Il sostituto di Lula (Fernando Haddad) non gode dello stesso sostegno, e i sondaggi restituiscono un quadro completamente rovesciato: favorito è l'ex militare Bolsonaro, già soprannominato "Trump ...