Le distrazioni nei giochi di oggi rendono complicato non rimanere indietro - editoriale

eurogamer

: Troppe distrazioni alla guida? Un altro ciclista investito da automobilista (che non lo soccorre)… - ilgiornalelocal : Troppe distrazioni alla guida? Un altro ciclista investito da automobilista (che non lo soccorre)… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) So cosa significhi giocare in ritardo a un titolo. È qualcosa di perfettamente normale e perfino il video team di Eurogamer.net è spesso "Late to the Party" (rubrica dei nostri colleghi d'oltremanica). Ciononostante ho sviluppato una curiosa relazione di odio-amore con iche assecondano la mia abitudine a perdere tempo.Il mio esempio più recente da questo punto di vista è No Man's Sky, titolo che ultimamente sta conoscendo una seconda giovinezza in termini di popolarità grazie all'update multiplayer NEXT. Mentre pare che tutti guizzino da pianeta a pianeta con i loro viaggi minuziosamente documentati sui social media con immagini mozzafiato, io ho passato sei ore sullo stesso pianeta a collezionare rocce e l'ho fatto volontariamente.Va detto che il collezionare rocce è una componente importante del gameplay di No Man's Sky dato che sono necessarie risorse per alimentare ...