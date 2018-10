Lazio-Fiorentina | Inzaghi | ' Voglio fame | ora basta con i cali di concentrazione'

Lazio - Inzaghi non cambia il suo credo : “ecco cosa ho in mente di fare contro la Fiorentina” : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in vista della gara contro la Fiorentina del collega ed ex di turno Pioli “Abbiamo accusato cali di concentrazione in determinate partite, stiamo lavorando su questo. La squadra ha bisogno di certezze, a gara in corso possiamo variare qualcosa nel modulo, abbiamo opzioni in rosa e le sfrutteremo quando opportuno. Giovedì la squadra ha tenuto bene il campo nonostante la doppia inferiorità ...

Fiorentina - Pioli pronto per affrontare la Lazio : le assenze della viola ed il pericolo Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic sarà di certo uno degli osservati speciali da parte della Fiorentina nell’incontro di domani contro la Lazio Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio. In primis, Pioli ha sottolineato come il momento negativo dei laziali potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la sua squadra, che si troverà di certo di fronte una Lazio assetata di punti. ...

Lazio-Fiorentina - le chiavi tattiche della sfida : Il brutto momento della Lazio Le due pesanti sconfitte nel derby e in Europa League contro l'Eintracht Francoforte hanno posto nuovi dubbi sull'inizio di stagione della Lazio, che aveva esordito in ...

Lazio-Fiorentina streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Lazio-Fiorentina streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Lazio-Fiorentina, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Lazio-Fiorentina in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Lazio-Fiorentina su DAZN : come fare per vedere la gara gratis : Uno degli incontri più interessanti dell’ottava giornata di Serie A è in programma domenica prossima, 7 ottobre, alle ore 15: all’Olimpico si sfidano infatti la Lazio, reduce dalla doppia sconfitta nel derby e in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, e la Fiorentina, che in questo inizio di stagione ha stupito grazie ai suoi giovani talenti. […] L'articolo Lazio-Fiorentina su DAZN: come fare per vedere la gara ...

Lazio-Fiorentina - le probabili formazioni : Inzaghi si affida a Immobile - tra i viola dubbio Benassi : Dodici punti nelle prime sette giornate di campionato per la Lazio , uno in più nello stesso numero di gare per la Fiorentina : due squadre protagoniste di un buon avvio si sfidano nell'ottava ...

Juventus inarrestabile : decima vittoria di fila a 1.35. La Lazio prova a ripartire con la Fiorentina - vittoria a 1.85 su Sisal Matchpoint : La Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi e, sul campo dell’Udinese, va a caccia della decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, l’impresa è dietro l’angolo: nessun problema per gli uomini di Allegri alla Dacia Arena, vincenti a un rasoterra 1.36, difficilissimo che i friulani arrestino la marcia juventina, la loro vittoria è a 9.50 e il pareggio a 4.80. Non ha segnato contro il ...

Lazio-Fiorentina - tutto quello che c'è da sapere : Lazio-Fiorentina è senza ombra di dubbio una delle partite più interessanti del weekend di Serie A. Si affrontano infatti due squadre che attualmente vivono nella parte più alta della classifica, ...

Lazio-Fiorentina - tutte le quote : Dopo il k.o. incassato contro la Roma nel derby della Capitale , 3-1, i biancocelesti sono in cerca di riscatto. L'avversaria da battere stavolta è la Fiorentina, che nell'ultima giornata ha superato ...

Serie A Lazio-Fiorentina - arbitra Orsato. Napoli-Sassuolo : Di Bello : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista dell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica 7 ottobre alle 15. Con quattro anticipi: si parte il venerdì sera, con Torino-Frosinone, ...

Lazio-Fiorentina - entusiasmo alle stelle per la squadra di Pioli : previsti mille tifosi viola all'Olimpico : tifosi viola L'inizio di stagione ha portato molto entusiasmo tra i tifosi viola e per questo, come riferisce il Corriere dello Sport, saranno circa mille i sostenitori della Fiorentina che ...

Pokerissimo del Sassuolo. Fiorentina ok - si sblocca la Lazio : Sulle tracce della Juventus, a sorpresa, c'è il Sassuolo. Contro il Genoa la squadra di De Zerbi va sotto ma poi reagisce subito e in 12' minuti ne fa 4: alla fine finisce 5-3 ma i rossoblù non ...