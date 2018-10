L' avvocato dell' accusatrice di Cristiano Ronaldo sostiene che le prove del presunto

Ronaldo e lo stupro - la polizia Usa avrebbe smarrito le prove La mamma : «Siamo con te» E lui va dall’avvocato delle star : Lo rivela a Der Spiegel il legale della Mayorga: perse le dichiarazioni della mia assistita oltre che vestito e biancheria intima depositate nel 2009

Chi è David Chesnoff? ‘L’avvocato delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

Cristiano Ronaldo sceglie l'avvocato delle star per difendersi dalle accuse di stupro : l fuoriclasse della Juve si è rivolto a David Chesnoff, penalista che in passato ha difeso anche Tyson, DiCaprio e O'Neal. CR7 è coinvolto nel caso di una presunta violenza sessuale denunciata da una modella, che sarebbe avvenuta nel 2009 a Las Vegas. Il titolo Juve in Borsa oggi perde il 9,92 per cento--Cristiano Ronaldo ha scelto l'avvocato delle star, uno dei più famosi degli Stati Uniti, per difendersi dalle accuse di violenza sessuale. Il ...

Esame avvocato : le prove - invio della domanda di partecipazione entro il 12 novembre : Coloro che intendono sostenere l'Esame di abilitazione alla professione forense, potranno inoltrare la propria domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti nel bando, fino al prossimo 12 novembre. Le prove scritte avranno inizio circa un mese dopo, precisamente l'11 dicembre 2018, presso le sedi che verranno successivamente comunicate. Le prove d'Esame Come per gli anni passati, le prove scritte saranno articolate in tre ...

LORYS STIVAL - DISTRUTTA E RUBATA LAPIDE DEL FIGLIO DI VERONICA PANARELLO/ avvocato della madre : "Non sa nulla" : Delitto LORYS STIVAL, DISTRUTTA e RUBATA la LAPIDE: Santa Croce Camerina, il nonno (e papà di VERONICA PANARELLO) denuncia “lasciatelo in pace questo piccolo” (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Noemi Durini - l’avvocato di Marzo chiede una nuova perizia e l’esclusione della premeditazione. Giovedì la decisione : Una nuova perizia psichiatrica, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione della premeditazione. Nonché la riqualificazione dell’accusa di soppressione del cadavere in semplice occultamento. Sono le richieste che il difensore di Lucio Marzo, l’avvocato Luigi Rella, ha formulato in aula nella seconda udienza del processo con rito abbreviato in corso a Lecce contro il 18enne di Montesardo Salentino, imputato per l’omicidio ...

Lega - Tribunale di Milano dispone sequestro di 1 - 9 milioni a carico dell’avvocato Matteo Brigandì : Il Tribunale di Milano ha disposto un sequestro preventivo ai fini della confisca da quasi 1,9 milioni di euro a carico dell’avvocato Matteo Brigandì, storico Legale in passato della Lega e dell’ex leader Umberto Bossi, a processo per patrocinio infedele e autoriciclaggio perché, secondo l’accusa, “quale avvocato della Lega (è parte civile, ndr)” rendendosi “infedele ai suoi doveri professionali” avrebbe omesso “di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 settembre : Vincenzo Fortunato - adesso avvocato - difende la società che gestisce il Gratta e Vinci nella causa con Sisal sulla base di una norma che ha varato lui da capo di gabinetto del ministero dell’Economia : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, ...

Padre non autorizza partenza della figlia con la ex - la replica dell'avvocato : Approfondimenti Donna trova lavoro al Nord, ma l'ex marito le proibisce di portare anche la figlia 19 settembre 2018 LECCE - Sulla vicenda relativa alla donna salentina partita alla volta del Nord ...