L’Aquila | nigeriano impazzito semina il terrore in strada

ilgiornale

: RT @abruzzoweb: L'AQUILA: NIGERIANO DA' DI MATTO IN STRADA, MASSI SULLA SS 80, SCATTA IL TSO - LPincia : RT @abruzzoweb: L'AQUILA: NIGERIANO DA' DI MATTO IN STRADA, MASSI SULLA SS 80, SCATTA IL TSO - abruzzoweb : RT @abruzzoweb: L'AQUILA: NIGERIANO DA' DI MATTO IN STRADA, MASSI SULLA SS 80, SCATTA IL TSO - Alicedartagnan : RT @abruzzoweb: L'AQUILA: NIGERIANO DA' DI MATTO IN STRADA, MASSI SULLA SS 80, SCATTA IL TSO -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Forse solo un benevolo caso ha evitato che le gesta sconsiderate e criminali compiute da unnella tarda serata di giovedì non si siano trasformate in una potenziale strage di innocenti.Come riporta Ilcapoluogo.it, gli agenti della Squadra volante della Questura dell"Aquila, dopo numerose segnalazioni, sono dovuti intervenire d"urgenza sulla statale 80 a causa di uno sconosciuto che stava creando scompiglio e gravi pericoli per la circolazione.Il giovane, poi identificato come undi 22 anni, in più di un"occasione si è lanciato in mezzo allacon il serio rischio di essere investito dalle vetture in transito. In preda ad una furia insensata ed incontrollabile, lo straniero ha iniziato ad insultare gli sbigottiti automobilisti, cercando addirittura anche di scontrarsi fisicamente con essi.Per motivi ancora da chiarire, lo straniero ha iniziato a posizionare ...