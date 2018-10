aostasera

: Lancerotto spiega le sue dimissioni da Assessore: “È venuto meno il gioco di squadra” - aostasera : Lancerotto spiega le sue dimissioni da Assessore: “È venuto meno il gioco di squadra” -

(Di sabato 6 ottobre 2018) In parole povere la mia esperienza nella politica non finisce qui, questo non era un punto di arrivo ma una nuova partenza per me, e l'occasione per 'ricucire' un po' la distanza che si è creata tra ...