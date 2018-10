L' amarcord del "compagno" Salvini : ?"Ero rivoluzionario - poi son guarito" : È il Matteo Salvini che non t'aspetti. Quello un po' Che Guevara, un po' Luca Casarini, un po' Robespierre, un po' Mao Tse Tung, con Kefiah al collo e jeans, Clarks marroni (finte ovviamente), fumogeno in una mano e megafono nell'altra. È lui stesso a rivelarlo, giovedì sera, alla trasmissione W l'Italia su Rete 4."Al liceo uno deve essere rivoluzionario , se uno non è rivoluzionario quando c'ha 15 e vent'anni...Tutti, alle medie e al liceo, sono ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - l’infinito amarcord con Velasco. Il Guru che ha cambiato la pallavolo azzurra - tra trionfi e cultura dell’alibi : In Italia ci sarà sempre un prima e un dopo Julio Velasco, è l’uomo che ha rivoluzionato la storia della pallavolo nel nostro Paese, è colui che ha fatto conoscere a un’intera Nazione questa disciplina e che ha fatto gioire milioni di appassionati a suon di vittorie. La magia del Gabbiano d’Argento guidato da Pittera ai Mondiali 1978 gettò il seme, probabilmente molti bambini decisero in quell’occasione di iniziare a ...

Festival di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...