La stampa inglese è sicura | “Mourinho sarà esonerato”

(Di sabato 6 ottobre 2018) “Josè Mourinho ha perso la fiducia del consiglio del Manchester United ed è pronto per essere licenziato”. A scrivere la parola “The End” sull’avventura del tecnico spagnolo sulla panchina dei Red Devils è oggi il ‘Mirror’ secondo cui lo ‘Special One’esonerato qualcunque cosa faccia oggi pomeriggio contro il Newcastle. Che vinca, pareggi o perda, il futuro è insomma segnato, secondo il tabloid britannico che tira in ballo la cattiva gestione dello spogliatoio, a cominciare dal caso Pogba. Per il tabloid, il favorito per la successione resta Zinedine Zidane, anche se sarebbe l’ipotesi più plausibile al momento è l’interim affidato a una vecchia bandiera come Michael Carrick. Lo United, da quattro partite senza vittorie tra Premier e Coppe, è decimo in campionato, dopo aver inanellato una serie di risultati ...