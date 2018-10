La Juventus vince perché è spietata

Burdisso al veleno su Calciopoli : “ecco perchè vinceva la Juventus” : Nicolas Burdisso è tornato a parlare di Calciopoli, definendola una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano Nicolas Burdisso, difensore ex Inter e del Torino tra le altre, ha parlato del ben noto caso Calciopoli. Burdisso, interpellato da InterNews, ci è andato giù duro analizzando i motivi dei successi della Juventus nei primi anni 2000: “Si tratta del brutto del calcio italiano. Il discorso è questo: è stato fatto ...

VIDEO Juventus : gara di tiri alla Continassa. Vince e esulta Ronaldo : Juventus– Chi, se non lui, poteva Vincere una sfida tutta interna in casa Juventus? Cristiano Ronaldo, si sa, ama i successi, sia di squadra che (o forse soprattutto?) personali. Dai trionfi in Champions a quelli ottenuti, quotidianamente, in allenamento: per dimostrare di essere sempre il migliore. In casa Juve hanno capito la competitività del portoghese, […] L'articolo VIDEO Juventus: gara di tiri alla Continassa. Vince e esulta ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Dybala senza mezzi termini sugli obiettivi della Juventus : “vincere tutto!” : Paulo Dybala sa bene quali siano gli obiettivi bianconeri in questa importantissima stagione nella quale con l’arrivo di CR7 si punta a vincere tutto “Abbiamo degli obiettivi in testa, che sono quelli di vincere tutte le competizioni che giochiamo, perché abbiamo una squadra molto forte e molto importante ma dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare di un centimetro questa cattiveria e questo livello che stiamo avendo ...

Champions - la Juventus vince senza CR7 : secco 3-0 allo Young Boys : La Juventus di Massimiliano Allegri, senza Cristiano Ronaldo squalificato, ottiene la nona vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I bianconeri, infatti, hanno sconfitto con un netto 3-0 i campioni di Svizzera dello Young Boys, triturati dalla tripletta di Paulo Dybala, alla prima tripletta in Champions League nella sua carriera. La Joya ha risposto in maniera ottimale alle critiche delle scorse settimane ed oltre ai tre gol ...

Juventus-Young Boys - la conferenza di Allegri LIVE : 'Vincere per non vanificare il successo di Valencia' : LIVE 19:21 1 ott DOMANDA PER Allegri: Emre Can riposa? Ho un dubbio, a metà campo qualche dubbio ce l'ho perché devo decidere se giocare con due o tre mediani. Davanti però son sempre due, Dybala e ...

Champions League 2018/19 : la Juventus - senza Cristiano Ronaldo - vuole solo vincere contro lo Young Boys : Dalla vittoria nel big match contro il Napoli al clamoroso ed inaspettato addio di Beppe Marotta. Un sabato sera ricco di colpi di scena per il popolo bianconero, che ha visto la propria squadra allungare in classifica sulla rivale più diretta e subito dopo è rimasto colpito dalle parole di uno dei dirigenti che ha riportato la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questo, però, è già il passato perché gli impegni in campo ...

Addio Marotta-Juventus - Lippi convinto : “certe decisioni prese per vincere la Champions League” : L’ex ct campione del mondo ha commentato l’Addio di Marotta alla Juventus, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda “L’Addio di Marotta alla Juve? Non sta a noi giudicare, dobbiamo solo prendere atto. Nessuno di noi sa i motivi per cui prendono certe decisioni, ma di certo della Juve non si può dire che non abbia la capacità di programmare“. Lo dice Marcello Lippi soffermandosi, ai microfoni di Radio ...

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Ronaldo scalda Juventus-Napoli : 'Dobbiamo vincere' : TORINO - ' Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. Sarà una grande partita, una partita che dovremmo vincere '. A scaldare il big match tra Juventus e Napoli è uno dei ...

Cristiano Ronaldo ‘vicino’ ai tifosi prima di Juventus-Napoli - CR7 in diretta su Instagram : “voglio solo vincere e segnare” : Cristiano Ronaldo scalda gli animi in vista di Juventus-Napoli, le risposte di CR7 ai tifosi in una diretta Instagram serale Cristiano Ronaldo per stare più ‘vicino’ ai tifosi della Juventus prima della sfida contro il Napoli si presta ad una diretta Instagram. CR7 risponde alle domande social dei supporter bianconeri con piacere. “Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. – ha detto il ...

Napoli - Ancelotti sfida la Juventus : "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie : "Qui c'è tutto per vincere" : Napoli, Ancelotti sfida la Juventus: "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie, il tecnico partenopeo alla vigilia del big match: "Qui c'è tutto per vincere"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:35:00 GMT)

Juventus-Napoli - Milik lancia la sfida : “A Torino per vincere” : Juventus-Napoli- Juve-Napoli è già iniziata. Dopo la netta vittoria del Napoli nel match di ieri sera contro il Parma, i partenopei si preparano alla grande sfida contro la Juventus del prossimo fine settimana. Sarà una partita avvincente e potenzialmente ricca di colpi di scena. Juventus a punteggio pieno dopo 6 giornate di campionato. 18 punti contro […] L'articolo Juventus-Napoli, Milik lancia la sfida: “A Torino per ...

Risultati Serie A : vince la Juventus - poker Roma : Juventus e Napoli hanno vinto e restano divise da tre punti, sabato giocano il primo scontro diretto. La sesta giornata del campionato di Serie A è iniziata martedì sera con l’anticipo tra Inter e Fiorentina, vinto in casa dall’Inter per 2-1.--Juventus a punteggio pieno dopo sei giornate. Nel turno infrasettimanale il Napoli tiene il passo della capolista. Risorge la Roma, vince anche il Genoa. ATALANTA-TORINO 0-0 ...