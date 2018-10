La Juventus difende Cristiano Ronaldo | Paratici sul caso del presunto stupro | “è una

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la Juventus lo difende : Selvaggia Lucarelli contro la scelta dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, Selvaggia Lucarelli critica le parole della Juventus in difesa di CR7 Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è coinvolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, che secondo la sua testimonianza sarebbe stata stuprata nel 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda in difesa del calciatore(VEDI ...

Juventus - Joao Cancelo difende Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : “CR7 un esempio - ciò che è successo non…” : Joao Cancelo, terzino della Juventus, ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Champions League contro il Valencia Nonostante la due giorni di Champions League sia ormai passata, il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il cartellino rosso rimediato dal portoghese, colpevole di una tirata di capelli all’avversario Murillo, ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Nonostante ...

Emre Can difende Cristiano Ronaldo - ma la dichiarazione è sessista : il giocatore della Juventus si scusa così [FOTO] : Emre Can costretto a scusarsi su Instagram dopo le dichiarazioni ‘sessiste’ in difesa di Cristiano Ronaldo: il centrocampista tedesco fa chiarezza su quanto detto dopo Valencia-Juventus “Non siamo donne”, parole pronunciate a caldo quelle di Emre Can, in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa espulsione nella partita di Champions League contro il Valencia. Il centrocampista tedesco ha voluto sottolineare come ...

Juventus - Douglas Costa si difende : “Di Francesco mi ha provocato” : Lo sputo di Douglas Costa, da censura, ha macchiato la domenica dello Stadium. Ora si attende il verdetto del giudice sportivo, che per questi casi non scende sotto le tre giornate di squalifica. Intanto il brasiliano, dopo essersi scusato su Instagram, ha risposto a un tifoso sul social cercando di spiegare la sua versione: “Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni… e tu non sai quello che mi ha detto.. ma poco ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su Cristiano Ronaldo ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...